Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Главное, что мы играем до финального свистка»

Нападник київського «Динамо» Андрій Ярмоленко прокоментував переможний матч проти донецького «Олімпіка»:



- Була важка гра з «Олімпіком», але найголовніше, що ми грали до самого фінального свистка, й нам вдалося забити цей м'яч.



- Чому не вдалося реалізувати інші моменти, яких у «Динамо» було багато?

- Це футбол. Буває, у суперника немає моментів, але ти пропускаєш, а буває, що у твоєї команди безліч моментів, але не забиваєш. Не можу сказати, що в першому таймі у нас була купа можливостей, навпаки, він минув майже без них, а в другому ми грали в атаці більш агресивно, й шанси забити почали з'являтися.



- Напевно, така гра суперників «Динамо» в обороні для новачків вашої команди стала шоком?

- Та ні, я думаю, вони знали, до якого клубу прийшли. «Олімпік» ми вивчали добре, знали, як вони будуть грати проти нас. Тож, я думаю, що й нові хлопці знали, що матч буде саме таким.



- Оцініть дебют Тамаша Кадара.

- Добре (посміхається). Добре, коли дебют закінчується перемогою.



- Він такий скромний хлопець, навіть гол не святкував...

- Можливо, сил уже не було (посміхається). Поки, напевно, йому ще важкувато, ми не зовсім один одного розуміємо. Але ще й місяць не минув з того часу, як він у команді. Найголовніше, щоб від гри до гри додавав. Я думаю, він хороший захисник, який принесе багато користі «Динамо».



- Як оціните якість поля в першому весняному матчі на «Олімпійському»?

- Не знаю чому, але останні роки два навесні поле залишає бажати кращого. Я не хочу нікого образити, зрозуміло, що люди працюють, але навіть якщо порівняти з полем у Запоріжжі, то там воно було набагато краще.



- Після перерви ви почали більше зміщуватися з флангу до центру. Це тренер підказав?

- Звичайно, тренерський штаб підказав. Наставники побачили, що зі мною щільно грає лівий захисник, і попросили більше йти в середину, щоб якось урізноманітнити наші дії в атаці.



- Чи можна сказати, що сьогоднішню гру реально підсилили Морозюк та Сидорчук?

- М'яч ми забили після замін, отже, звичайно, посилили. Але питання з приводу оцінки їхніх дій краще адресувати головному тренеру.



- Який зараз мікроклімат у команді у зв'язку з тим, що її залишили Макаренко, Гладкий, Мораес, Громов та історією з Хачеріді?

- У нас нормальний мікроклімат у команді. Завжди був нормальний. Звичайно, важко розлучатися з друзями, але це футбол, потрібно рухатися далі. Я можу побажати Жені, Мораесу, Сані Гладкому, Громову лише успіхів у нових клубах. Ми завжди на зв'язку й у будь-який момент можемо один одного підтримати.



- Який загалом потенціал цього, більш молодого, «Динамо»?

- Я думаю, всі бачать: молоді хлопці не просто відбувають номер на полі, а б'ються за емблему на грудях, і це найголовніше. Звичайно, десь є помилки, але я думаю, вони минуть із досвідом, після того, як буде зіграно певну кількість матчів. Хлопці трошки змужніють, і такий клуб, як «Динамо», отримає хороших футболістів.