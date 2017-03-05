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20-й тур
Волынь
0:1
Шахтер Д
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Имели терпение, добиваясь победы»

«Волынь» – «Шахтер» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 05.03.2017 23:44
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Метки
www.shakhtar.com, Паулу Фонсека
© www.shakhtar.com, Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека

– Заслуженная победа нашей команды. Сегодня у нас было огромное количество голевых моментов. Провели хорошую игру и имели терпение в матче с соперником, который успешно оборонялся. Мы победили, но могли сделать это и с другим счетом.
 
– Можете ли занести этот поединок в актив «горнякам»?
– Мне понравилось, что мы создали много моментов. Казалось, мяч просто не хочет залетать в ворота. Также я считаю, что «Шахтер» хорошо показал себя в плане эмоций. Ребята имели терпение, добиваясь победы.
 
– Есть ли в составе «Волыни» футболисты, чья игра вам понравилась?
– Могу сказать не отдельно по персоналиям, а о команде в целом. Сегодня был очень сложный матч. «Волынь», как я уже отметил, прекрасно оборонялась. Действуя против «Шахтера», соперники всегда лучше защищаются. У лучан был очень воинственный дух, это чувствовалось. И нам понравилась эта игра против хорошего, качественного оппонента.
 
– Вы удовлетворены результатом?
– Мы победили и заработали три очка. Для нас это важно. Но я думаю, что сегодня мы могли взять верх и с другим итогом.

Источник — ФК Шахтер

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