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Роман МОНАРЕВ: «После гола команда фактически рассыпалась»

«Сталь» – «Звезда» – 3:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера кропивничан

  • 06.03.2017 00:25
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www.pfcstal.com, Роман Монарев
© www.pfcstal.com, Роман Монарев

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:

- Сегодня наша команда провела два разных тайма. Первым таймом я остался доволен, а в перерыве попросил ребят продолжать в том же духе, наоборот прибавлять и ускорять игру. Еще раз повторюсь, что первый тайм у нас был довольно качественный.

Что произошло в перерыве? Почему команды вышла в таком разобранном состоянии? После гола команда фактически рассыпалась и перестала действовать тактически грамотно, и вообще потеряла какую-то мотивацию на поле. Второй тайм провалили объективно. Пожалуй, всё.

Источник — ФК Сталь Каменское

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