Роман МОНАРЕВ: «После гола команда фактически рассыпалась»

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:



- Сегодня наша команда провела два разных тайма. Первым таймом я остался доволен, а в перерыве попросил ребят продолжать в том же духе, наоборот прибавлять и ускорять игру. Еще раз повторюсь, что первый тайм у нас был довольно качественный.



Что произошло в перерыве? Почему команды вышла в таком разобранном состоянии? После гола команда фактически рассыпалась и перестала действовать тактически грамотно, и вообще потеряла какую-то мотивацию на поле. Второй тайм провалили объективно. Пожалуй, всё.