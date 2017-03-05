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20-й тур
Сталь Каменское
3:0
Звезда
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «Перерыв нужно использовать профессионально»

«Сталь» – «Звезда» – 3:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «сталеваров»

  • 06.03.2017 01:00
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Метки
www.pfcstal.com, Леонид Кучук
© www.pfcstal.com, Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Игра сложилась из двух таймов. В первом тайме соперник имел некоторое преимущество. Это было связано в первую очередь с тем, что мы много фолили возле своей штрафной. За счет этих фолов нас отжимали. У соперника было три опасных штрафных, после одного из них очень хорошо сыграл Юрий Панькив. Это в принципе определяло такой вот достаточно нервный первый тайм. Хотя у нас тоже были очень интересные проходы и быстрые атаки. Но во втором тайме мы сделали некоторые корректировки, объяснили, где, кого, в каких зонах, нужно накрыть, и это нам удалось, что сыграло в итоге решающую роль в этом матче. Мы проводили быстрее атаки, быстро доставляли мяч вперед, и когда соперник оказывался против наших трех форвардов своими центральными защитниками, то мы имели преимущество.
 
- Что вы сказали своим ребятам в перерыве? Помимо тактики был ли разговор на повышенных тонах?
- Нет, такого не было. Первый тайм в целом мне нравился, он был хорошим. Просто мы излишне торопились и не регулировали темп игры. А в перерыве чисто всё тактически объяснялось, где и как играть. Перерыв нужно использовать профессионально. Естественно, если я вижу, что команда не готова, тогда я включаю другие эмоции, а тут не надо было кричать, а наоборот просто успокоить ребят.
 
- Вы готовы играть в постоянный прессинг при потере мяча, или предпочитаете такой рваный темп игры?
- Вы знаете, в постоянном прессинге ни одна команда мира не играет. Тогда не хватит ни здоровья, ни сил. Поэтому применяется прессинг локальный, в течение определенного времени. Хотя современный футбол сейчас во многом построен на прессинге и быстрой доставкой мяча в линию атаки. И чем дальше от ворот ты отберешь мяч, тем быстрее атака. Поэтому все эти моменты нужно уметь регулировать, когда атаковать, а когда сесть в оборону.

Источник — ФК Сталь Каменское

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