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20-й тур
Ворскла
1:2
Заря
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы оторвались на пять очков, и это хорошо!»

«Ворскла» – «Заря» – 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 05.03.2017 21:52
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www.zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб
© www.zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Мы оторвались на пять очков, и это хорошо! Я надеюсь, что игра понравилась зрителям. Она была неплохая в плане динамики, как с нашей стороны, так и со стороны «Ворсклы». Хотя если разложить по таймам, то в первом тайме мы владели преимуществом, поэтому справедливо забили два мяча. Могли еще забить.

Во втором тайме были моменты у Бонавентуре, Джабы Липартии. Но мы пропустили и стали сохранять результат. Хотя я кричал, чтобы ни в коем случае не прижимались к воротам, потому что это сыграло злую шутку в прошлой игре с киевским «Динамо», когда мы проиграли 2:1 из-за того, что быстро забили и начали уже на 10-й минуте сохранять счет. Нельзя так играть, нужно всегда чувствовать в себе уверенность, больше контролировать мяч, больше атаковать.

В принципе, я доволен игрой, мы взяли три очка. Но борьба продолжается. Насколько я знаю, наш конкурент потерял очки. Мы оторвались на пять очков, и это хорошо.

- Было два пенальти в матче. Как вы оцените судейство?
- Судейство было на уровне, я считаю. Первый пенальти однозначно был. И второй, думаю тоже. Я услышал, что Дима Гречишкин зацепил футболиста «Ворсклы». Я уверен, он не хотел этого, но так случилось. Может, он сам зацепился, но значит, грамотно сыграл нападающий соперника. Нужно было просто остановиться и не бежать за ним. Все равно мяч на лицевую уходил, там ничего нельзя было сделать. Поэтому, я считаю, что было достаточно квалифицированное судейство.

- Оцените игру Бонавентуре и Калитвинцева.
- Бонавентуре неплохо выглядел, потерзал немного оборону, заработал пенальти, были у самого моменты и в первом, и во втором тайме, хотя не реализовал их. Но он достаточно молодой футболист – 19 лет, у него все впереди. Если он не остановится и будет точно также дальше относиться к тренировочному процессу и играм, то его ждет большое будущее.

Что касается Влада Калитвинцева, то мы не зря взяли этого футболиста. Да, взяли его в аренду у «Динамо» на год. Я понимал, что мы берем добротного, квалифицированного футболиста. Не знаю, почему ему не дают шансов в Киеве, возможно, там кто-то сильнее есть. Но это вопросы «Динамо». Я считаю, что он – один из самых сильных футболистов, у которого сильная левая нога. У него хорошие стандарты, штрафные, угловые, плюс скорость. Я очень доволен его дебютом, и рад, что он оправдал доверие.

- С чем связана замена Форстера?
- Он пожаловался на приводящую. Форстер хотел играть дальше, но я не стал рисковать. Нас скоро ждет игра с «Шахтером», еще понадобятся силы. 

Источник — ФК Заря

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