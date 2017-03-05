Василий САЧКО: «Теперь нам надо смотреть в завтрашний день»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- Сегодня мы играли против очень приличной команды. «Заря» - одна из трех лучших команд в украинском чемпионате. Безусловно, была очень важная игра. Как мы ни просили ребят, они не поняли нас. Проиграли матч в первом тайме. Пропустили два гола. Да, ошибся вратарь, но есть команда, которая должна поддержать его. Гол в «раздевалку»… Совсем ненужный пенальти. Речь даже не в голах. Проиграли середину поля, проиграли в движении, подборы. Робкая игра. Была какая-то боязнь. Да, давил результат, понимали, что необходимо, как минимум, не проиграть. Просили их победить.

Во втором тайме внесли коррективы. Началось движение, контратаки. Забили гол. Освежил игру Одарюк. Безусловно, мы расстроены. Очень разочарован первым таймом.

- Какое будущее у команды, и какие турнирные задачи?

- Я могу вам сказать, что мы будем биться до последней игры, будем отдаваться на поле полностью. Да, у нас изменения, некоторые игроки не сыграны. Но это не оправдание. Мы проиграли бой, но не проиграли сражение. У нас еще есть две игры. Непростые, но мы сами виноваты в том, что создаем себе проблемы. Однако вопрос не только в последних двух поединках. Кто-то еще осенью не находил для себя причин для того, чтобы выкладываться полностью на поле. Теперь нам надо смотреть в завтрашний день. Есть неплохие игроки – Кравченко, Одарюк. Надо работать с ними и другими неплохими футболистами.

- Сегодня арбитр поставил два пенальти: как в одни, так и в другие ворота.

- Оба пенальти были в одни ворота – в левые от нас. Мне тяжело комментировать. Не могу сказать, что не было пенальти в наши ворота. Не смотрел видеоповтор. Раз судья назначил, значит, он был.

- Как оцените игру Чижова – пенальти, желтая карточка…

- Я бы не стал все шишки вешать на Чижова. Футбол – командная игра. То давление, которое создавала «Заря» у наших ворот – не вина одного Чижова. Безусловно, он ошибся. Покажем и рассмотрим эту ошибку. Но пропустила команда два мяча, не Чижов. Это большой минус.

- Вы произвели только одну замену…

- Есть тренировочный процесс, и мы изнутри видим и знаем, кто на что способен на сегодняшний день. В этом матче нам были необходимы скорость и технические данные. Читались некоторые замены. Хотелось бы освежить и усилить игру. Но я не был уверен, что произведя замены, мы бы усилили игру. Есть ряд молодых, «сырых» ребят. Была надежда, что мы способны на большее.

- В матче против «Шахтера» на острие атаки действовал Хлебас. Сегодня же в нападении действовал Загорулько, а Хлебаса сместили на фланг. Почему так?

- Мы немного изменились тактически. Загорулько хорошо зарекомендовал себя на сборах. Он и сегодня проделал огромный черновой объем работы. Хлебас может сыграть как справа, так и слева или же в атаке. Мы поговорили и приняли такое решение. Оно было моим.