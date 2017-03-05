Володимир ШАРАН: «Сьогодні «Карпати» поставили нас на місце»

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран:

- Хочеться привітати «Карпати» з перемогою, які найбільше її бажали. У них «горіли» очі, але на превеликий жаль у наших футболістів я не побачив того бажання, яке було тиждень тому. Після перемоги над «Волинню» багато хто подумав, що можемо перемагати будь-яку команду. Сьогодні «Карпати» поставили нас на місце. Беру вину на себе. Чому? Я знаю, але не хотів би сьогодні про це говорити.

- На відміну від матчу з «Волинню», сьогодні вашим гравцям дуже важко було проходити захист «Карпат». Можливо з волинською командою забагато забили?

- Буває по-різному. Ми ретельно готувалися до гри з «Карпатами», і гравці знали по якій тактичній схемі вони будуть діяти. Найголовніше, що треба було витримати перші хвилини, коли «Карпати» будуть пресингувати. Ми витримали, хоча початок гри діяли зовсім погано. Потім вирівняли гру, але майстерність Худоб’яка, маю на увазі його гол, змусили нас атакувати. І, безумовно, важко було розкривати насичену оборону. Неправильно грали. Треба більше було атакувати флангами. Наш футбол має бути більш простішим, а гравці подумали, що можуть грати у такий комбінаційний футбол.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ