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20-й тур
Карпаты
1:0
Александрия
05.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олег ДУЛУБ: «Нам отступать было некуда»

«Карпаты» – «Александрия» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера львовян

  • 05.03.2017 17:08
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Олег ДУЛУБ: «Нам отступать было некуда»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:

- Этот матч я бы разложил на две составляющих. На первый тайм, который нам достаточно неплохо удался, когда мы произвели взятие ворот. А вторую часть связываю с психологическим состоянием игроков, которые давно не выигрывали и желанием сохранить счет. В целом, матч, по моему мнению, проходил под нашим контролем.

- По сравнению с матчем в Одессе было произведено пять замен в составе «Карпат». Прокомментируйте их, и насколько они себя оправдали.
- В этих матчах были разные психологические состояния игроков в плане желания выиграть. Мы хотели встряхнуть команду, ведь в той ситуации, в которой мы оказались, нам отступать было некуда.

- В конце матча были два опасных штрафных у ворот «Карпат», которые играли в  большинстве.
- В перерыве просил игроков не играть назад, а поднимать игру на половину поля соперников. Это опять же можно связывать со стремлением удержать счет, когда мяч отдавался назад. Надо учитывать тот факт, что команда давно не выигрывала, и ребята очень хотели победить в сегодняшнем матче.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Источник — Sport.ua

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