Тамаш КАДАР: «Все мы проделали большую работу»

Захисник нашої команди Тамаш Кадар поділився враженнями від дебюту за «Динамо» та підбив підсумки домашнього поєдинку з «Олімпіком»:



- Я дуже чекав на цей момент. У попередньому матчі тиждень тому я перебував на лаві запасних та не брав участі в поєдинку із «Зорею». Було дуже складно спостерігати збоку, як хлопці грають, не маючи можливості їм допомогти. Але я наполегливо тренувався весь цей тиждень, багато працював, щоб отримати шанс зіграти з «Олімпіком» - вийти на заміну або у стартовому складі. У підсумку, сьогодні я дебютував за «Динамо». Дуже радий цьому й почуваюся відмінно!



Звичайно, мені ще потрібно багато чому навчитися, оскільки команда використовує іншу тактику гри у порівнянні з попередніми клубами, де я грав на різних позиціях – у центрі або на лівому фланзі. Повторюся, я дуже щасливий, оскільки ми змогли сьогодні перемогти, доклавши максимум зусиль для того, щоб здобути три очки. Тепер дивимося вперед.



- Як вам сама гра з «Олімпіком»?

- Було непросто. Ми постійно були зосереджені на тому, щоб забити гол та здобути перемогу. Коли ми зайшли до роздягальні в перерві, ніхто не виглядав засмученим, навпаки, ми були готові вийти на другу половину зустрічі й, нарешті, забити. Нам вдалося це зробити лише одного разу вже в компенсований час, але гол вийшов дуже важливим – завдяки цьому ми змогли вирвати перемогу та заробити три очки. Завжди дуже важко грати проти команд, які вдев'ятьох або вдесятьох обороняються, іноді проводячи контратаки. У таких ситуаціях дуже важливо бути максимально сконцентрованими. Нам було непросто досягти цієї перемоги, й успіх став можливим завдяки зусиллям усіх без винятку гравців – і тих, хто вийшов на поле, і запасних, а також праці персоналу, оскільки всі виконали величезну роботу.



- Розкажіть, які у вас перші враження про Україну? Як почуваєтеся в команді?

- Просто чудово. Поки мені все подобається. Перехід до «Динамо» - новий виклик для мене після Польщі, де я виступав останні три роки. Звичайно, трохи складно в плані спілкування, адже не всі люди в команді знають англійську мову, а українська та російська складні мови (сміється). Але нічого, я буду вчитися, оскільки для мене дуже важливо спілкуватися з партнерами. Мені дуже приємно бути в Україні, в Києві, я насолоджуюся цим часом. Однак футбол для мене завжди буде на першому місці – я хочу перемагати та завойовувати трофеї. І лише потім я думаю про прогулянки містом та про те, як завести нових друзів.



- Які враження від першого матчу на НСК «Олімпійський»?

- Блискучий стадіон! Сьогодні я вперше в житті побачив НСК «Олімпійський». Незважаючи на те, що я в Києві вже два тижні, я не приїжджав сюди, бо чекав на особливий момент, коли зможу дебютувати на ньому у складі «Динамо». Хочу подякувати тренерському штабу, що довірили мені сьогодні місце у стартовому складі. Це прекрасний стадіон. Звичайно, було б здорово, якби на матч прийшло більше вболівальників, щоб подивитися нашу гру. Але ми знаємо, що зараз непростий час. Нам потрібно показувати хороший футбол та здобувати перемоги. Можливо, тоді вболівальників на трибунах буде більше. Завжди приємно грати на таких прекрасних стадіонах, коли вони переповнені глядачами.



- Сергій Ребров вам щось казав після гри?

- Ні. Наш тренер не полюбляє багато говорити одразу після матчів. Але в нас попереду багато часу, впевнений, ми про все поговоримо та проаналізуємо сьогоднішній матч.