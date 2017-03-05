Вадим ШАБЛИЙ: «По Гусеву ведем переговоры с клубами из разных стран»

Футбольный агент Вадим Шаблий рассказал о будущем и настоящем своих клиентов, игроков сборной Украины.

- Была информация, что «Крылья Советов» интересовались персоной форварда «Динамо» Александра Гладкого, но в итоге ведут переговоры по Громову. В России вдруг передумали?

- Это никак не связано. Все-таки Гладкий и Громов разного плана игроки.

- А, правда, что Гладкий выразил жесткую позицию, и отказался от перехода именно в Россию?

- Ну, на то были у него свои причины… И сейчас он – игрок «Карпат», поэтому нет смысла обсуждать то, что не произошло. У него, кстати, не один вариант продолжения карьеры был, а целых три. Не в Украине.

- Турция, в том числе?

- Да, было конкретное предложение поиграть в Турции. Но и это тоже в прошлом. Сейчас все зависит от него, тем более, что этот клуб не чужой для него, Гладкий уже выступал во Львове. Дай бог, у него все получится.

- Когда Гладкий вдруг начал тренироваться с дублем «Динамо» - это были какие-то воспитательные меры со стороны клуба?

- Нет. Воспитывать его никто не собирался. Просто мы искали варианты трудоустройства в это время. Да, и недолго он там тренировался.

- А что с Евгением Хачериди? Почему он не попадает в заявку «Динамо»?

- Я эту ситуацию не хотел бы комментировать. Мы пока находимся в стадии разговоров.

- У Хачериди контракт истекает 30 июня 2017 года? Такая дата указана на Тransferm arkt.

- Нет, это неправильная дата.

- Почему Александр Караваев перестал выходить на поле в составе турецкого «Фенербахче»?

- Саша работает, тренируется. Все остальное – решения тренера.

- Олег Гусев по-прежнему остается без клуба. Когда найдет себе команду? Или это уже всё – конец карьеры?

- По Гусеву ведем переговоры сразу с несколькими командами из абсолютно разных стран.

- Клубы из североамериканского MLS есть среди возможных вариантов?

- Да, вероятность перехода Олега туда есть.