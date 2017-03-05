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ПАНКОВ: «Ожидайте украинцев в чемпионате Чехии»

Футбольный менеджер пообещал трансферы в чемпионат Чехии

  • 05.03.2017 11:08
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Футбольный менеджер Александр Панков анонсировал появление в чемпионате Чехии новых игроков из Украины.

«Сегодня мы с Жекой и моим другом Любошем Калоудой побывали на игре «Словацко - «Збройовка». «Словацко» очень интересная команда и перспективная площадка для украинских футболистов. Ожидайте скоро пополнение украинцами чемпионата Чехии».

Источник — Sport.ua

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