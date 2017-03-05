Защитник «Динамо» Данило Силва вернулся в Киев восстанавливаться после травмы.

Напомним, что бразилец получил повреждение еще осенью и был прооперирован, несколько месяцев Данило Силва работал по индивидуальной программе на родине.

Сейчас бразилец близок к восстановление, поэтому будет работать индивидуально уже в Киеве.

Ожидается, что на поле Силва появится в апреле.