Защитник «Динамо» Данило Силва вернулся в Киев восстанавливаться после травмы.
Напомним, что бразилец получил повреждение еще осенью и был прооперирован, несколько месяцев Данило Силва работал по индивидуальной программе на родине.
Сейчас бразилец близок к восстановление, поэтому будет работать индивидуально уже в Киеве.
Ожидается, что на поле Силва появится в апреле.
Источник — Sport.ua
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