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Данило Силва вернулся в Киев

Бразилец будет работать под присмотром динамовских тренеров

  • 05.03.2017 09:48
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Защитник «Динамо» Данило Силва вернулся в Киев восстанавливаться после травмы.

Напомним, что бразилец получил повреждение еще осенью и был прооперирован, несколько месяцев Данило Силва работал по индивидуальной программе на родине.

Сейчас бразилец близок к восстановление, поэтому будет работать индивидуально уже в Киеве.

Ожидается, что на поле Силва появится в апреле.

Источник — Sport.ua

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