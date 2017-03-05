Шахтер прибыл в Ровно поздно вечером

Вчера вечером, в 20:30 самолет с футболистами и тренерами донецкой команды на борту взял курс на Ровно. К игре с лучанами «Шахтер» готовится в таком составе:



вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;

защитники: Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Исмаили;

полузащитники: Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон;

нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.



Команда переночевала в Ровно, а после обеда переедет в Луцк на автобусе.