Шахтер прибыл в Ровно поздно вечером

Вчера вечером, в 20:30 самолет с футболистами и тренерами донецкой команды на борту взял курс на Ровно. К игре с лучанами «Шахтер» готовится в таком составе:
вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;
защитники: Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Исмаили;
полузащитники: Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон;
нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.
Команда переночевала в Ровно, а после обеда переедет в Луцк на автобусе.
Источник — ФК Шахтер
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