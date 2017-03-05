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Шахтер прибыл в Ровно поздно вечером

«Горняки» прибудут в Луцк после обеда

  • 05.03.2017 09:34
  • 697 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Вчера вечером, в 20:30 самолет с футболистами и тренерами донецкой команды на борту взял курс на Ровно. К игре с лучанами «Шахтер» готовится в таком составе:

вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;
защитники: Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Исмаили;
полузащитники: Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон;
нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

Команда переночевала в Ровно, а после обеда переедет в Луцк на автобусе.

Источник — ФК Шахтер

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