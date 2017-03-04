Барселона дома разгромила Сельту

Обеим командам на следующей неделе предстоят еврокубковые матчи, так что эта игра стала своего рода репетицией. «Барселона» начала поединок неторопливо, и хотя владела инициативой, долго не могла создать остроту у чужих ворот. Однако затем пошли моменты, да какие! В одной атаке Неймар и Месси проверили на прочность штангу ворот «Сельты», были и другие возможности. Гости же за первые 45 минут нанесли только один удар - Факундо Ронкалья добивал отскок, но не попал в створ. После этого «Барса» окончательно перевела игру на чужую половину поля и вскоре открыла счет. Месси подобрал мяч у центрального круга, совершил слаломный проход, обыграв двоих соперников, и уложил мяч впритирку со штангой. А ближе к концу тайма хозяевам удалась фирменная многоходовка, Лионель вывел Неймара один на один, и бразилец в касание элегантно перебросил Серхио Альвареса.

Во втором тайме хозяева не остановились и за 7 минут отгрузили в ворота «Сельты» еще три гола. Сперва отличился Иван Ракитич, откликнувшийся на пас Рафиньи. Правда, сделал это хорват из положения «вне игры», однако вряд ли есть смысл говорить о том, что именно этот мяч окончательно деморализовал гостей. Вскоре после этого «Барса» разыграла угловой, и Месси вырезал пас во вратарскую — набежавший Самюэль Юмтити вколотил мяч под перекладину. Для француза гол стал первым в футболке «Барселоны». А еще через три минуты Месси выдал очередной проход через пол-поля, завершившийся ударом в противоход Серхио Альваресу. И лишь после этого «сине-грантовые» позволили поатаковать гостям. Впрочем, им все равно не удалось забить хотя бы гол престижа, хотя пару моментов было у Яго Аспаса, из выгодной позиции не попал в ворота Даниэль Васс... 5:0 - «Барселона» взяла убедительный реванш за поражение в первом круге и вернулась на вершину турнирной таблицы. Подопечные Луиса Энрике в отличном настроении готовятся к ответному матчу с ПСЖ. А вот наставнику «Сельты» Эдуардо Бериссо есть над чем поломать голову перед поединком Лиги Европы против «Краснодара».



«Барселона» - «Сельта» - 5:0

Лионель Месси, 24, Неймар, 40, Иван Ракитич, 57, Самюэль Юмтити, 61, Лионель Месси, 64.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Рафинья, Самюэль Юмтити, Серхио Бускетс (Хавьер Маскерано, '61), Хорди Альба, Серхи Роберто (Андрес Иниеста, '67), Неймар (Денис Суарес, '70), Иван Ракитич, Лионель Месси, Луис Суарес.

«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Густаво-Даниэль Кабрал, Серхи Гомес, Уго Мальо, Факундо Ронкалья, Хонни Кастро, Даниэль Васс (Марсело Диас, '69), Неманья Радойя, Тео Бонгонда (Пионе Систо, '51), Джон Гвидетти, Яго Аспас.

Серхио Бускетс, 20. - Густаво-Даниэль Кабрал, 36. Неманья Радойя, 38. Серхи Гомес, 49.