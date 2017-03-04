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Игорь СУРКИС: «Хачериди — великий? Разве что был таким»

Президент «Динамо» прокомментировал конфликт с опальным игроком

  • 04.03.2017 23:31
  • 975 просмотров
  • 3 комментария
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zn.ua. Игорь Суркис
© zn.ua. Игорь Суркис
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что защитник Евгений Хачериди уже не является игроком высокого класса, которым он был ранее. 
 
«Говорить о том, что он великий... Разве что был великим. В футболе это каждый день надо доказывать. Завтра он не окажется даже в 18. А после будет играть за дубль, что ли?», — сказал Суркис.
 
Напомним, что защитник «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди был оштрафован клубом на 50 тысяч долларов, а после переведен в дубль киевской команды.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    OLEXANDER-RAES
      OLEXANDER-RAES, 04.03.2017 23:42
    +3
    Президен правий...Прихадайте які голи Хачік привозив і ДК і збірній...Пригадате безглузді червоні картки, матч з Францією, на плей-офф, але ЧЕ-2016...Тому я згоден, Хачік хоч і непоганий защ, але пижиться так сильно і ненадійний в самий "жаркий" момент, може так підвести, і всі знають і вже провокують його...
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    Дьявол
      Дьявол, 04.03.2017 23:51
    +3
    Я все-таки думаю, проблема в том, что его не отпускают... Ярмола в той же ситуации, но он, видимо, как-то более лояльный, мягкий или терпеливый... Продлил контракт... А Женя парень резкий... Не захотел, как Ярмола, продлевать контракт под честное слово Суркиса... Как раз на примере Ярмолы и увидел цену честного слова Суркиса. Вот и уйдет ближайшим летом Женя бесплатно, без компенсации.
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    Pike1
    online
      Pike1, 04.03.2017 23:55
    0
    Суркис, а кто ты?
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