Игорь СУРКИС: «Хачериди — великий? Разве что был таким»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что защитник Евгений Хачериди уже не является игроком высокого класса, которым он был ранее.



«Говорить о том, что он великий... Разве что был великим. В футболе это каждый день надо доказывать. Завтра он не окажется даже в 18. А после будет играть за дубль, что ли?», — сказал Суркис.

