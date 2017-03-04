Игорь СУРКИС: «Хачериди — великий? Разве что был таким»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что защитник Евгений Хачериди уже не является игроком высокого класса, которым он был ранее.
«Говорить о том, что он великий... Разве что был великим. В футболе это каждый день надо доказывать. Завтра он не окажется даже в 18. А после будет играть за дубль, что ли?», — сказал Суркис.
Напомним, что защитник «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди был оштрафован клубом на 50 тысяч долларов, а после переведен в дубль киевской команды.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.