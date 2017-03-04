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28-й тур
ПСЖ
1:0
Нанси
04.03.2017, FT

ПСЖ — Нанси — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 ПСЖ — «Нанси»

  • 04.03.2017 21:37
  • 70 просмотров
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В поединке 28-го тура чемпионата Франции ПСЖ — «Нанси» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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