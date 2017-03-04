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23-й тур
Кельн
0:3
Бавария
04.03.2017, FT

Кельн — Бавария — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бкндеслиги «Кельн» — «Бавария»

  • 04.03.2017 21:45
  • 131 просмотров
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В поединке 23-го тура чемпионата Германии «Кельн» — «Бавария» разгромную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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