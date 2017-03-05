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20-й тур
Волынь
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Шахтер Д
05.03.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Волынь – Шахтер. Анонс

Экзамен для луцкой молодежи

  • 05.03.2017 11:11
  • 396 просмотров
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www.shakhtar.com
© www.shakhtar.com
Матч в Луцке между «Волынью» и «Шахтером» завершит программу 20-го тура УПЛ. Хозяева впервые после зимнего перерыва сыграют в «родных стенах» и попытаются хоть как-то реабилитироваться за разгромное поражение и провальную игру в Александрии неделю назад.
 
«Волынянам» время от времени удавалось огорчать «Шахтер». Два года назад лучане сумели отстоять свои ворота в матче с командой Луческу и завершили встречу вничью 0:0, а за год до этого и вовсе обыграли «горняков» со счетом 2:0 благодаря дублю Мемешева. Однако, из того состава «Волыни» в команде остались только все тот же Мемешев и Задерецкий, который пока не оправдывает выданных ему некогда авансов. Сейчас практически никто не верит в возможность подобного развития событий. Основу команды Кварцяного составляют вчерашние воспитанники ДЮФЛ, которые по объективным причинам еще не готовы к игре в Премьер-лиге.
 
В последних семи матчах «Волынь» набрала только одно очко, сыграв вничью в Одессе с «Черноморцем» и забила всего два мяча. Наверняка, если бы не известные санкции по отношению к «Днепру» и «Карпатам» ни у кого не вызывало бы сомнений, что лучане следующий сезон проведут в Первой лиге, однако даже с десятью баллами в активе «крестоносцы» имеют пятиочковый гандикап перед львовянами.
 
Ко всем кадровым бедам «Волыни» добавились еще и отсутствие в предстоящей встрече двух самых опытных игроков команды Кварцяного. Капитан лучан Герасимюк еще не восстановился после травмы, а нападающий Диденко практически на ровном месте заработал два очень спорных предупреждения в матче в Александрии и пропустит игру из-за дисквалификации.
 
Тяжело сказать, что может помешать «Шахтеру» увезти из Луцка три очка. Возможно, со стороны «горняков» будет присутствовать недооценка соперника, как это, вероятно, было в матче прошлого тура против имеющей финансовые проблемы «Ворсклы». Тогда команда Фонсеки дожала-таки полтавчан, одержав волевую победу, и забила решающий мяч на последней минуте основного времени.
 
Хотя, скорее всего, в матче недельной давности «горняки» не успели физически и психологически отойти от несколько несправедливого вылета из Лиги Европы от «Сельты». Сейчас же им ничего не мешало хорошо подготовиться к матчу в Луцке, где «Шахтер» может одержать девятую победу подряд, а также продлить свою «забивную» серию в УПЛ, которая длится с августа 2015 года. В последний раз «горняки» не отметились в воротах соперника в домашней встрече с «Днепром» (0:2) в начале сезона 2015-16 годов.
 
История взаимоотношений «Волыни» и «Шахтера» насчитывает 30 матчей, в которых лучане одержали 3 победы, 6 матчей завершилось вничью, в 21-й игре был сильнее «Шахтер», разница мячей в пользу «горняков» также внушительна 26:73.
 
Андрей КОВАЛЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Мелинишин, Логинов, Никитюк, Тетеренко, Мемешев, Задерецкий, Дудик, Петров
 
«Шахтер»: Пятов, Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Бернард, Коваленко, Бланко-Лещук
 
Дисквалифицированные: Диденко («Волынь») – Феррейра  («Шахтер»)
 
Травмированы: Герасимюк («Волынь») – Дентиньо («Шахтер»)
 
Котировки букмекеров:
Олимп: 19,75 – 11,00 – 1,08
Марафон: 17,50 – 13,00 – 1,11
William Hill: 17,00 – 10,00 – 1,05
 
5 марта, воскресенье
«Волынь»  «Шахтер»
Луцк. Стадион «Авангард». 19.30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
 Арбитр: Сергей Березка (Киевская обл.)
 Прогноз Sport.ua – 0:3

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Волынь» – «Шахтер»?
  • 50% (2)
    1. Другой вариант
  • 25% (1)
    2. 1:2
  • 25% (1)
    3. 0:3
  • 0% (0)
    4. 3:3
  • 0% (0)
    5. 3:2
  • 0% (0)
    6. 3:1
  • 0% (0)
    7. 3:0
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 2:1
  • 0% (0)
    11. 2:0
  • 0% (0)
    12. 1:3
  • 0% (0)
    13. 1:1
  • 0% (0)
    14. 1:0
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
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