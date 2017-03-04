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Сампдория взяла верх над Пескарой

Хозяева добились уверенной победы над аутсайдером Серии А

  • 04.03.2017 20:56
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ФК Сампдория
© ФК Сампдория

Чемпионат Италии. 27-й тур

«Сампдория» – «Пескара» – 3:1
Голы: Фернандеш, 18, Квальярелла, 58, Шик, 68 – Черри, 32

«Сампдория»: Вивиано, Шкриньяр, Сильвестре, Павлович, Баррето (Линетти, 75), Сала (Берешиньски, 83), Фернандеш, Торрейра, Прат, Куальярелла, Муриэль (Шик, 62).
«Пескара»: Биссарри, Стендардо, Бираги, Дзампано, Кода (Форназье, 83), Мемушай, Бруно, Бенали, Верре (Бругман, 88), Капрари, Черри (Кастанос, 75).
Предупреждения: Кода (48), Бруно (87)

Источник — Sport.ua

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