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20-й тур
Динамо Киев
1:0
Олимпик Д
04.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо Киев — Олимпик — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Динамо Киев» — «Олимпик»

  • 04.03.2017 20:59
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Метки
dynamo.kiev.ua. «Динамо Киев» — «Олимпик»
© dynamo.kiev.ua. «Динамо Киев» — «Олимпик»

В поединке 20-го тура чемпионата Украины «Динамо Киев» — «Олимпик» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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