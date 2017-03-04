Игорь СУРКИС: «Гладкий вернется в Динамо летом. Он хороший парень»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал переход нападающего Александра Гладкого в «Карпаты» на правах аренды.
«Гладкий получит игровую практику и вернется летом. Он очень хороший футболист, очень хороший парень, порядочный, что самое главное. Никогда я от него не слышал, чтобы он возмущался своим непопаданием в состав. Он профессионал. Но так сложилось, что он не попадал в основной состав.
Он должен получить игровую практику. Может быть, он не сумел адаптироваться к игре нашей команды, потому что «Шахтер» играет в совсем другой футбол, там ему было проще. Для этогодолжно пройти время. Надеюсь, что он вернется точно так же, как и Кравец, который может вернуться и принести нам пользу.
По Теодорчику вопрос не решен, выкупит его «Андерлехт» или нет. Конкуренция всегда была, есть и будет. И это очень хорошая вещь», – отметил Суркис.
Источник — #FootballHub
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