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20-й тур
Ворскла
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Заря
05.03.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Заря. Анонс

Вопросов больше, чем ответов

  • 05.03.2017 09:00
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Ворскла – Заря. Анонс
Вместе с весной в Украину полноценно возвращается футбольный сезон, несущий в себе что-то таинственно новое и еще до конца неизведанное. Но прежде чем новый формат чемпионата воплотится в жизнь, командам следует отыграть еще два тура, после которых они с головой окунутся в разборки внутри секстетов, где и решат свою судьбу на будущий сезон.
 
В Полтаве возобновления чемпионата ждут с опаской, ведь совершенно новая «Ворскла» даже для тренерского штаба загадка, что уж говорить о болельщиках и журналистах. Матч прошлого тура с «Шахтером» скорее принес больше вопросов, чем ответов, и теперь ответы на них будем стараться найти уже в воскресной игре. В промежутке между турами полтавский клуб усилил центральный защитник Александр Чижов, давний знакомый «бело-зеленой» братии, с приходом которого у обороны поубавится головной боли. Не впечатлил в первой игре Шарпар, который, вероятно, начнет матч с «Зарей» в запасе, на его месте может сыграть Кравченко, пару Ткачуку составит Чеснаков, а Чижов совместно с Даллку будет цементировать центр защиты. Не исключен и выход Сапая, тогда Ребенок перейдет в полузащиту, однако в последнее время Павел, кажется, нашел свое место на поле, где чувствует себя более чем уверенно. Не смогут помочь команде дисквалифицированный Заричнюк и травмированный Скляр, которые, впрочем, в последнее время утратили доверие тренерского штаба.
 
У «Зари» потерь куда больше – к травмированным Пилявскому и Каменюке добавились дисквалифицированные Любенович и Опанасенко. Впрочем, есть и хорошие новости, это возвращение в строй Эдуарда Соболя. Опанасенко на правом фланге может заменить старый знакомый полтавчан Григорий Ярмаш, который нечасто попадает в состав, а вот вместо Любеновича может выйти Владислав Калитвинцев, жаждущий дебютировать за «Зарю». Вопрос с форвардом пока остается открытым, несмотря на быстрое восстановление Бонавентуре, в старте может оказаться Кулач.
 
Победа в этой встрече нужна всем: «Заря» попытается не подпустить ближе «Александрию», и не отпустить совсем уж далеко «Динамо», а вот полтавчане попытаются сократить отставание от «Черноморца», который не сумел переиграть «Днепр» и опережает «бело-зеленых» на четыре пункта.
 
Вспоминая историю противостояний, отметим, что «Заря» и «Ворскла» встречались между собой в 21-м матче , из которых 6 выиграли полтавчане, 5 луганчане, еще 10 игр победителя не выявили, разница мячей 21-20 в пользу хозяев. Непосредственно в Полтаве сыграно 10 игр: 3 победы «Ворсклы», две победы «Зари» и 5 ничейных результатов, разница мячей 10-8 за «бело-зелеными».
 
Обслуживать встречу назначен Анатолий Абдула из Харькова, который уже судил игры команд в текущем чемпионате: «Ворскла» дома не смогла одолеть «Карпаты» 1:1, а «Заря» переиграла «Звезду» 2:1.
 
Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Ворскла»: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Ребенок – Ткачук, Чеснаков – Мякушко, Одарюк, Кравченко – Хлебас
 
«Заря»: Шевченко – Ярмаш, Чечер, Форстер, Соболь – Паулиньо, Чайковский, Харатин, Петряк – Калитвинцев – Кулач
 
Травмированные: Скляр («Ворскла») – Каменюка, Пилявский (оба – «Заря»)
 
Дисквалифицированные: Заричнюк («Ворскла») – Опанасенко, Любенович (оба – «Заря»)

Котировки букмекеров:
Bwin – 3,30 – 3,25 – 2,05
Марафон – 3,54 – 3,40 – 2,15
Олимп – 3,44 – 3,30 – 2,10
5 марта, воскресенье
«Ворскла»  «Заря»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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