Сергей ПАЛКИН: «Поражение от Сельты сильно ударило по Шахтеру»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал состоянии «Шахтера» после вылета команды из Лиги Европы.
«Вылет из еврокубков получился очень болезненным, ведь чемпионат Украины для нас – это плацдарм для еврокубков. Поражение от «Сельты» стало сильным психологическим и моральным ударом по ребятам и по всему клубу. Настроение было очень плохим, поэтому нам нужно было выиграть у «Ворсклы», ведь соперник сильный, а ситуация у нас была не очень. Теперь мы вышли из этого пике и нормально настроены на чемпионат. Жизнь не остановилась», – отметил Палкин.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.