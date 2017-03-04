Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей ПАЛКИН: «Поражение от Сельты сильно ударило по Шахтеру»

Но «горняки» уже вышли из пике, считает генеральный директор донецкого клуба

  • 04.03.2017 20:22
  • 548 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал состоянии «Шахтера» после вылета команды из Лиги Европы.

«Вылет из еврокубков получился очень болезненным, ведь чемпионат Украины для нас – это плацдарм для еврокубков. Поражение от «Сельты» стало сильным психологическим и моральным ударом по ребятам и по всему клубу. Настроение было очень плохим, поэтому нам нужно было выиграть у «Ворсклы», ведь соперник сильный, а ситуация у нас была не очень. Теперь мы вышли из этого пике и нормально настроены на чемпионат. Жизнь не остановилась», – отметил Палкин.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.