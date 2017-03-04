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Виктор ГОНЧАРЕНКО: «Не заметил преимущества Зенита»

Наставник ЦСКА прокомментировал поединок с питерским клубом (0:0)

  • 04.03.2017 19:54
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ФК ЦСКА Москва. Виктор Гончаренко
© ФК ЦСКА Москва. Виктор Гончаренко

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко — о матче с питерским «Зенитом» (0:0).

— Во-первых, надо отметить, что был великолепный стадион. Когда он полный, это бурлящий котёл. В такой атмосфере нельзя играть плохо. Мы увидели напряжённый матч, много единоборств. Может быть, обе команды могли сыграть лучше в атаке. Но у нас было удаление, после которого сложно было выходить в атаку. В обороне сыграли хорошо.

— Вернблум был сегодня удалён. Он подвёл команду? И заслуженно ли удалили?
— Не хотелось бы скатываться на обсуждение темы судейства. Но мы видели две игры «Зенита» с «Андерлехтом» — накал, ритм игры. Если свистится каждое касание футболистов, это немного непонятно. К Понтусу претензий быть не может. Он привык играть агрессивно и компактно, всегда находиться в единоборстве.

— Мирча Луческу сказал, что «Зенит» всю игру владел преимуществом. Вы согласны с такой оценкой?
— Не заметил преимущества «Зенита» за исключением последнего отрезка, когда мы остались в меньшинстве.

— Можете ли прокомментировать игру Витиньо?
— Один вариант – игра в двух нападающих. Когда он остаётся один — это другая ситуация. Он много времени пропустил, как и Оланаре. В связи с этим, может быть, не хватало остроты в атаке.

— Луческу недоволен состоянием поля. Что вы скажете о газоне?
— Понятно, что новый стадион, новое поле, которому нужно время. Для такой поры, исходя из того, что только осенью открыт стадион, оно было приемлемого качества.

— Показалось, что не самые быстрые скорости были у команд…
— Скоростей в принципе быть не может, если нет ритма игры. А если каждое касание футболистов – это свисток, никакого ритма быть не может.

Источник — ФК ЦСКА Москва

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