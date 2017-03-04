Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:



— Хочу поздравить «Динамо» с волевой победой. Мы уже второй раз на этом стадионе проигрываем на последних минутах... Но я доволен всеми ребятами. И тем, как они старались, и организацией игры. Особенно, если говорить о первом тайме, когда у нас было больше сил и мы, по сути, ничего не позволили создать сопернику. Правда, и нам не удалось ничего создать в атаке. Однако в целом, игрой я доволен.



Конечно, тяжело и для футболистов, и для нас проигрывать на последних минутах, но раз так случилось, то, значит, где-то недотерепли, где-то недоработали. Ничего страшного — все матчи еще впереди. Сейчас важно разобрать момент с пропущенным мячом и двигаться дальше.



— Где все-таки «Олимпик» будет проводить свои домашние матчи в этой части чемпионата Украины?

— Домашним для нас будет тот стадион, по которому руководство нашего клуба сможет договориться. Да, непросто постоянно менять стадион, но мы находимся в таких условиях, что приходится мириться с таким положением вещей. Мы уже на это фактически не обращаем внимания. Главное, чтобы хорошим было качество поля, а стадион соответствовал нашим требованиям. Где мы будем принимать соперников в ближайших домашних матчах, я пока не знаю — это вопрос к руководству нашего клуба.