Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:



— Прежде всего, хотел бы поздравить всех с возобновлением сезона. Думаю, все этого очень ждали. Сегодня на стадион пришло 10 тысяч болельщиков. Конечно, это не так уж и много, но я хочу от имени команды поблагодарить их за поддержку.



Что касается игры, то я уже говорил не раз: в этом чемпионате никто ничего отдавать нам не будет, мы должны отбирать очки у соперников. Хорошо, что сегодня команда не сдалась после первого тайма, создавала моменты, забила на последней минуте.



Мы понимали, как будет играть «Олимпик», пытались контролировать быстрые выходы соперника в контратаки. Считаю, мы заслуженно победили, но очень тяжело забивать на последней минуте.



— Довольны ли вы дебютом Кадара? Влился ли он в коллектив? Когда команда праздновала гол, он находился в стороне...

— Кадар — очень скромный парень. Замкнутый в себе. Он не так много общается. Но относительно его профессиональных качеством у меня к нему нет претензий. Сегодня и Кадар, и Пантич очень старались. Обоим нашим новичкам сложно сразу перестроиться на чемпионат Украины, учитывая, в каких первенствах они выступали до перехода в «Динамо» — тут они столкнулись с насыщенной обороной, так что и Кадару, и Пантичу было не так уж просто. Тем более они играли на «Олимпийском», что не могло не оказать на них психологического давления, но я рад, что они справились с волнением и показали всё, на что способны.



— Стиль игры Пантича в обороне совсем не такой, как у Хачериди. Означает ли этого, что оборона «Динамо» будет перестраиваться и играть по новой схеме? Сможет ли Хачериди вписаться в эту новую схему?

— О какой новой схеме идет речь? Пантич старается делать то, что мы от него требуем. Что же касается Хачериди, то это по-прежнему наш футболист.. Надеюсь, он станет серьезней относиться к своей работе. Надеюсь, что он станет серьезней относиться не ко мне, а к болельщикам и к своим партнерам по команде. Я не могу его перевоспитать, человеку 30 лет. Надеюсь лишь, что он сам понимает, цвета какого клуба он защищает. Я же от него требую одного: отдачи в тренировках и играх. Если он это поймет, то, надеюсь, вернется к тренировкам с первой командой. Но всё тут зависит от него.



— То есть всё дело лишь в дисциплине?

— Не только. Есть много моментов. Но мы в них сами разберемся. Я не хочу о них говорить — это внутренняя кухня команды, и речь идет об абсолютно рабочих моментах. Раньше Хачериди думал, что он в защите — «номер один», что ему нет замены и что он мог относиться к работе так, как хотел. Сейчас он, думаю, увидел изменения. Надеюсь, Женя перестроится и будет драться за место в основном составе. В «Динамо» всегда футболисты дрались за место в составе, а не получали его — они завоевали возможность играть в футболке этого клуба своим трудом и потом.



— Почему по сравнению с матчем с «Зарей» вы решили сегодня вместо Морозюка выпустить в стартовом составе Бурду?

— К сожалению, Николай в матче с «Зарей» получил повреждение, несколько дней не тренировался и только позавчера в вернулся к работе в общей группе. Что касается Никиты, то у меня нет к нему претензий по игре в обороне. Но Коля, наверное, чуть больше дает команде в атаке. Нам было важно, чтобы у Ярмоленко была помощь — они с Николаем лучше понимают друг друга. Морозюк вышел на замену, старался делать, что от него требовалось. Собственно все игроки, которые сегодня вышли на замену, думаю, усилили нашу игру.



Отметим, что задать вопрос Сергею Реброву предпринял попытку и представитель телеканала «Футбол», владельцем которого, напомним, является президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов, однако этот корреспондент вынужден был молча сесть на своё место.



Пресс-атташе «Динамо» Алексей Семененко в ответ на просьбу представителя данного телеканала напомнил ему, что до тех пор, пока Андрей Ярмоленко и футбольный клуб «Динамо» не получат извинений за публичные оскорбления, нанесенные так называемым «экспертом» телеканала «Футбол» Сергеем Морозовым, ни о каких вопросах в адрес игроков и тренеров «Динамо» не может идти речи. Напомним, в прошлом году Морозов назвал Ярмоленко «футбольным быдлом».