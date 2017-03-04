Ливерпуль обыграл Арсенал второй раз в текущем сезоне

Матчи «мерсисайдцев» против «канониров» неизменно приковывают к себе повышенное внимание футбольной общественности, ведь от них стоит ожидать зрелищную бескомпромиссную борьбу. Вот и в первом круге на «Эмирейтс» соперники выдали голевую феерию, которая завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 4:3. Масла в огонь подливало турнирное соседство команд – перед текущим туром «Арсенал» занимал четвертое место, а «Ливерпуль» отставал от «канониров» всего на одно очко.



Мерсисайдцев в 2017-м продолжает лихорадить. «Красные» никак не могут наладить игру, которая ранее приносила результат команде. Как итог – только одна победа в новом году после дуэли с «Тоттенхэмом». Но в поединках против английских грандов «Ливерпуль» показывает мощную игру, особенно в домашних стенах. Поэтому именно хозяева поля считались фаворитами сегодняшнего противостояния. Добавим, что отчетный поединок имел большое значение в контексте борьбы оппонентов за путевку в Лигу чемпионов.



Подопечные Клоппа активнее начали встречу, но «канониры» были готовы в любой момент убежать в контратаку. Первая же из них завершилась острым навесом Бельерина с правого фланга – Матип выбил мяч на угловой. Вскоре «Ливерпулю» удалась разящая атака, которую точным ударом с линии вратарской завершил Роберто Фирминьо – 1:0.



Мерсисайдцы на волне успеха завладели территориальным преимуществом, а у лондонцев не получалось наладить выход из обороны. Теряя мяч, футболисты «Ливерпуля» тут же вступали в отбор, чем раз за разом заставляли ошибаться оппонентов. Все же, в середине тайма лондонцы сумели перевести игру на половину поля «красных», правда, голевые возможности у подопечных Венгера создавать не получалось. При этом в обороне «Арсенала» возникали свободные зоны, в которые поочередно врывались быстрые Фирминьо, Лаллана, Мане. Именно сенегалец в концовке первой половины встречи увеличил преимущество своей команды после точного удара из пределов штрафной.



Тренерскому штабу «канониров» необходимо было исправлять ситуацию, и сразу после перерыва на поле появился Алексис Санчес. Отставание в счете едва не сократил Жиру – после удара француза Миньоле с трудом отбил мяч. Вскоре гости сумели таки организовать голевую атаку: разрезную передачу Санчеса реализовал Уэлбек.



Ближе к завершению встречи игра пошла на встречных курсах. Мерсисайдцы действовали поострее, но минимальное преимущество позволяло гостям надеяться на то, чтобы спасти матч. В компенсированное время «канониры» побежали вырывать ничью и пропустили стремительный контрвыпад «Ливерпуля». Трехходовка с участием Лалланы, Ориги и Жоржиньо завершилась точным ударом последнего.



«Ливерпуль» обошел «канониров» в турнирной таблице, но плотность результатов позволяет ожидать такие рокировки в каждом туре. В следующий уик-энд мерсисайдцы будут гостить у «Бёрнли», «Арсенал» же примет «Лестер» на «Эмирейтс».





«Ливерпуль» - «Арсенал» - 3:1 (2:0)

Роберто Фирминьо, 9, Садио Мане, 40, Жоржиньо Вейналдум, 90+1 - Дэниэл Уэлбек, 57

«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Жоэль Матип, Натаниэль Клайн, Рагнар Клаван, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вейналдум, Адам Лаллана (Лукас Лейва, '92), Роберто Фирминьо, Садио Мане (Трент Александер-Арнолд, '94), Эмре Джан, Филиппе Коутиньо (Дивок Ориги, '80)

«Арсенал»: Петр Чех, Лоран Кошельны, Начо Монреал, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Алекс Окслейд-Чемберлен, Гранит Джака, Алекс Ивоби, Френсис Кокулен (Алексис Санчес, '46), Оливье Жиру (Лукас, '74), Дэниэл Уэлбек (Тео Уолкотт, '74)

Эмре Джан, 68. - Френсис Кокулен, 35. Гранит Джака, 78.





Удары (в створ): 14 (7) - 5 (3)

Угловые: 8 - 3

Оффсайды: 3 - 2



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