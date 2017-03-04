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Реал разгромил Эйбар, Бензема оформил дубль

«Сливочные» добыли очередную победу в чемпионате Испании

  • 04.03.2017 19:27
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ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Эйбар» - «Реал Мадрид» - 1:4
Рубен Пенья, 71 - Карим Бензема, 13, 24, Хамес Родригес, 29, Марко Асенсио, 60

«Эйбар»: Йоэль Родригес, Антонио Луна (Анайц Арбилья, '55), Иван Рамис, Мауро дос Сантос, Андер Капа, Гонсало Эскаланте, Дани Гарсия, Адриан Гонсалес (Кристиан Ривера, '63), Рубен Пенья, Педро Леон (Такаши Инуи, '85), Серхи Энрич
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Начо Фернандес, Пепе, Серхио Рамос, Хамес Родригес (Иско, '75), Каземиро, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Лука Модрич (Матео Ковачич, '70), Карим Бензема (Мариано Диас, '66)
Гонсало Эскаланте, 31. - Начо Фернандес, 62. Каземиро, 65.

РЕАЛ - ЭЙБАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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