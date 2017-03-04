Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ничья с ЦСКА – не самый плохой вариант»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу — о ничьей в Москве (0:0), ходе матча, нереализованных моментах, качестве газона и продолжении борьбы в чемпионате России.

— Могу сказать, что это был матч двух равных соперников. Не самый плохой вариант — взять очко на поле такого соперника. Недоволен, что не использовали преимущество, которое было у нас на протяжении всей игры. Мы уходили от активного прессинга, уходили из обороны через пас, закрывали длинные передачи соперника, и они не могли использовать нападающих, чтобы они цеплялись за мяч в нашей штрафной.

В какой-то мере помешало не очень хорошее качество поля — легче было обороняться, чем создавать атакующие действия, приходилось делать лишние касания при обработке мяча. Жаль, что не реализовали моменты — это удар Маурисио в штангу и удар Дзюбы головой. Не самый плохой вариант взять одно очко, играя на таком стадионе и против такой команды.

Чемпионат не заканчивается — еще 12 туров впереди. Завтра тоже играют сильные команды, и в этом прелесть Премьер-лиги: в каждом туре любая команда может потерять очки.

Мы все боремся за титул и за попадание в Лигу чемпионов УЕФА, но могу сказать, что всем командам будет тяжело играть здесь, на этом поле.