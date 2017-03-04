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Лестер побил Халл, Саутгемптон перестрелял Уотфорд

Состоялись субботние матчи 27-го тура АПЛ

  • 04.03.2017 19:07
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ФК Лестер
© ФК Лестер

Чемпионат Англии. 27-й тур

«Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас» – 0:2
Голы: Заа, 55, Таунсенд, 84

«Вест Бромвич»: Фостер, Маколи, Ньом (Робсон-Кану, 71), Доусон, Эванс, Флетчер (Леко, 81), Ливермор, Моррисон, Брант, Шадли (Макклейн, 63), Рондон.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт (Шлупп, 62), Уорд, Сако, Кабай (Дэнн, 74), Миливоевич, Панчон, Заа (Макартур, 86), Таунсенд, Бентеке.
Предупреждение: Бентеке (45)

«Уотфорд» – «Саутгемптон» – 3:4
Голы: Дини, 4, Окака Чука, 79, Дукуре, 90 – Тадич, 28, Редмонд, 45, 86, Габбьядини, 83

«Уотфорд»: Гомес, Кабуль, Бритос, Холебас, Предль, Капу (Саксесс, 70), Бехрами, Клеверли, Ньянг, Дини, Окака Чука (Дукуре, 89).
«Саутгемптон»: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, Стивенс, Тадич (Класи, 87), Дэвис, Редмонд, Уорд-Проуз (Буфаль, 78), Габбьядини (Лонг, 85), Ромеу.
Предупреждения: Соареш (14), Габбьядини (33), Окака Чука (44), Предль (73), Дини (82)

«Суонси» – «Бернли» – 3:2
Голы: Льоренте, 12, 90, Ольссон, 69 – Грэй, 20, с пенальти, 61

«Суонси»: Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон (Ранхель, 89), Моусон, Кэрролл (Амат, 90), Корк, Сигурдссон, Фер, Нарсинх (Айю, 73), Льоренте.
«Бернли»: Робинсон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Хендрик, Бартон (Вествуд, 80), Брэйди (Арфилд, 66), Воукс (Тарковски, 80), Грэй.
Предупреждения: Уорд (10), Ми (54), Фер (57), Корк (85)

«Сток Сити» – «Мидлсбро» – 2:0
Голы: Арнаутович, 29, 42

«Сток Сити»: Грант, Мартинс Инди (Афеллай, 87), Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Собхи, Уэлан, Арнаутович (Диуф, 65), Аллен, Джонсон, Крауч (Берахино, 79).
«Мидлсбро»: Вальдес, Айяла (Эспиноса, 8), Френд, Фабио, Гибсон, Клейтон, де Рон, Траоре, Лидбиттер (Гедиура, 75), Рамирес (Стуани, 46), Жестед.
Предупреждения: Шоукросс (21), Френд (45), де Рон (78)

«Лестер» – «Халл» – 3:1
Голы: Фукс, 27, Марез, 59, Хаддлстоун, 90, автогол – Клукас, 14

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез (Слимани, 83), Окадзаки (Грэй, 70), Варди.
«Халл»: Якупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Аль-Мухаммади, Ндиайе (Эрнандес, 68), Хаддлстоун, Клукас, Маркович (Диоманде, 78), Гросицки, Ньяссе.
Предупреждения: Дринкуотер (49), Хаддлстоун (89)

Источник — Sport.ua

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