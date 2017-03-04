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20-й тур
Днепр Дн
1:1
Черноморец
04.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр — Черноморец — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Днепр» — «Черноморец»

  • 04.03.2017 18:43
  • 281 просмотров
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Метки
ФК Днепр. «Днепр» — «Черноморец»
© ФК Днепр. «Днепр» — «Черноморец»

В поединке 20-го тура чемпионата Украины «Днепр» — «Черноморец» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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