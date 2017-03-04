Боруссия Д уничтожила Байер, Бавария разгромила Кельн

Чемпионат Германии. 23-й тур
«Хоффенхайм» – «Ингольштадт» – 5:2
Голы: Руди, 17, Салаи, 62, 79, Крамарич, 77, Хюбнер, 88 – Коэн, 38, Зюле, 60 автогол
«Хоффенхайм»: Бауманн, Цубер, Хюбнер, Зюле, Руди, Фогт, Демирбай, Амири (Толян, 80), Террацино (Крамарич, 52), Салаи, Вагнер (Бичакчич, 85).
«Ингольштадт»: Хансен, Тиссеран, Брежери, Зуттнер, Матип, Моралес (Юнг, 87), Коэн, Гросс (Лекс, 72), Хадерджонай, Хинтерзеер (Киттель, 82), Лескано.
Предупреждения: Руди (34), Хюбнер (58), Зуттнер (65), Киттель (84)
«Вердер» – «Дармштадт» – 2:0
Голы: Крузе, 75, с пенальти, 90
«Вердер»: Видвальд, Сане, Бауэр, Гебре Селассие, Мойсандер, Бартельс, Фритц (Гриллич, 39), Юнузович (Эггештайн, 32), Гнабри, Крузе, Писарро (Кайнц, 78).
«Дармштадт»: Хойер, Сулу, Холланд (Бойд, 78), Сиригу, Гондорф, Алтынтоп, Нимайер, Вранчич (Гувара, 72), Сэм (Шипплок, 87), Хеллер, Чолак.
Предупреждения: Алтынтоп (69), Эггештайн (85)
«Кельн» – «Бавария» – 0:3
Голы: Мартинес, 25, бернат, 48, Рибери, 90
«Кельн»: Кесслер, Суботич, Хайнц, Соренсен (Марох, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Рауш, Хегер (Йойич, 73), Модест, Осако, Цоллер.
«Бавария»: Нойер, Бернат, Мартинес, Алаба, Дуглас Коста (Рибери, 52), Лам, Алькантара, Видаль (Киммих, 73), Коман (Рафинья, 82), Левандовски, Мюллер.
Предупреждения: Видаль (34), Бернат (79)
«Майнц» – «Вольфсбург» – 1:1
Голы: Гомес, 20 – Кордоба, 24
«Майнц»: Лессль, Белль, Буссманн, Донати, Рамальо, Озтуналы, Фрай, Латца, Де Бласис (Гбамен, 90), Муто (Самперио, 67), Кордоба (Квайсон, 90).
«Вольфсбург»: Кастельс, Кнохе, Брума (Хорн, 75), Родригес, Блашчиковски, Арнольд, Луис Густаво, Дидави (Майораль, 78), Базур, Малли, Гомес.
«Боруссия» Д – «Байер» – 6:2
Голы: Дембеле, 6, Обамеянг, 26, 69, Пулишич, 77, Шюррле, 85, спенальти, Геррейру, 90 – Фолланд, 48, Венделл, 74
«Боруссия» Д: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Геррейру, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дурм, Обамеянг (Шюррле, 81), Дембеле (Кагава, 73).
«Байер»: Лено, Топрак (Драгович, 86), Едвай, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис (Бельараби, 38), Бендер, Хавертц, Мехмеди (Эрнандес, 66), Фолланд.
Предупреждения: Арангис (16), Хавертц (37), Бельараби (45), Фолланд (63), Бендер (69), Венделл (84)
Источник — Sport.ua
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