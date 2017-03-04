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Ротань мог перейти в Карабюкспор минувшей зимой

Но украинский хавбек предпочел остаться в «Днепре»

  • 04.03.2017 18:34
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ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань

35-летний полузащитник «Днепра» Руслан Ротань минувшей зимой мог стать игроком турецкого «Карабюкспора», утверждает журналист Игорь Бурбас.

«Тяжело представить Ротаня в другом клубе. А сейчас мог бы раздавать ассисты на Селю (украинского форварда Евгения Селезнева, зимой перешедшего в «Карабюкспор» – прим. Sport.ua)». Зимой Руслан отказался от златых гор Карабюка. Патриот «Днепра», – написал Бурбас в своем твиттере.

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