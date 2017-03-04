Ротань мог перейти в Карабюкспор минувшей зимой

Я вболіваю за гарний футбол, а не за такий, який був у першому таймі, це була ганьба а не футбол....

На всех почти ветках я заблокирован, т.к. пишу из России ("Решением... РФ... сайт заблокиров...

Шахта на последних минутах забивала считаные разы, а Динамо в каждом Чемпионате по 5-6 раз.