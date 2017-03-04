Ротань мог перейти в Карабюкспор минувшей зимой

35-летний полузащитник «Днепра» Руслан Ротань минувшей зимой мог стать игроком турецкого «Карабюкспора», утверждает журналист Игорь Бурбас.
«Тяжело представить Ротаня в другом клубе. А сейчас мог бы раздавать ассисты на Селю (украинского форварда Евгения Селезнева, зимой перешедшего в «Карабюкспор» – прим. Sport.ua)». Зимой Руслан отказался от златых гор Карабюка. Патриот «Днепра», – написал Бурбас в своем твиттере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.