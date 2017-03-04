ФАБРЕГАС: «Я в тот день, когда стал чемпионом, я опустился на колени»

Сеск Фабрегас рассказывает, почему так любит футбол и объясняет, как надо настраиваться на матч, чтобы постоянно совершенствоваться даже после стольких лет в футболе…

Для того, чтобы вспомнить дебют Сеска Фабрегаса в АПЛ, надо отправиться в самое начало блестящего сезона 2004/05.

«Челси» Жозе Моуринью играл против «МЮ» Алекса Фергюсона, и этот матч начинался вечером в солнечное августовское воскресенье, последняя глава первого тура АПЛ. Ранее в тот день действующий чемпион «Арсенал» отправился на «Гудисон Парк» на встречу с «Эвертоном».

Новичку Фабрегасу тогда едва исполнилось 17. Он попал в стартовый состав вместо травмированного капитана Патрика Виейра и провел потрясающий матч. «Гардиан» описывала его как «неутомимого и обладающего прекрасным касанием».

Испанец помог «Арсеналу», который сезоном ранее был непобедим, выиграть 4:1.

Затем он вышел на поле еще в 32 матчах в сезоне 04/05, но титул завоевали «синие». Фабрегас стал чемпионом АПЛ, только когда перебрался на «Бридж».

«В тот день, когда я стал чемпионом, я помню, я опустился на колени», — вспоминает Фабрегас, выбирая теперь уже из 300 своих матчей в АПЛ. А ведь ему лишь 29 лет.

«Это было такое облегчение. Я помню, я боролся за трофей много лет, иногда мы были в шаге от него, иногда достаточно далеко, но я старался изо всех сил, где бы я ни играл в АПЛ, и наконец получить заветную медаль — это был один из лучших моментов в моей карьере».

«Можно побеждать на Чемпионатах мира и Евро, и возможно, это лучшие трофеи для игрока, но когда ты много лет боролся за трофей, когда иногда ты, казалось, вот-вот мог его завоевать, когда ты отдавал этому всего себя и сражался, и вот, наконец, это случилось — это было огромное личное достижение».

За 300 матчей Фабрегас забил 46 голов, последний раз он сделал это в матче с «Суонси» в субботу. Он сделал 102 голевые передачи, последнюю — в том же матче в моменте с голом Педро. И он сравнивает свои ощущение от забитых голов и отданных голевых передач.

«Забить гол — потрясающе. Это велколепное чувство. Если вы забиваете, вы в этот момент лучше всех. Но я знаю, что это не моя работа. А я люблю свою работу — творить, создавать моменты, делать голевые передачи, смещаться налево или направо, делать рывки вперед, контролировать игру. Иногда ощущаешь, как дирижируешь игрой».

«Мне сейчас очень нравится играть на этой позиции в этой схеме».

«Мы сейчас играем с двумя опорными полузащитниками (фактически, с двумя «центрами»). Часто касаешься мяча, контролируешь ход игры, и мне это нравится, потому что чаще работаешь с мячом, делаешь передачи вперед, мне это нравится. Я очень счастлив, и, надеюсь, я еще прибавлю».

Наш четвертый номер надеется, что к концу мая он добавит в копилку к своим многочисленным медалям новые, и он утверждает, что та работа, что Антонио Конте проделал после перехода на «Бридж», уже принесла дивиденды и ему, и команде в целом.

«Он очень требовательный, потому что хочет победить».

«Каждый день он внушает нам настрой на победу, повторяя «побеждать, побеждать, побеждать, прибавлять, прибавлять, прибавлять».

«Этой философии мы должны придерживаться и именно так настраиваться. Это очень важно. В футболе ты можешь быть лучшим в мире, можешь играть с лучшими футболистами в мире, можешь провести 1000 матчей и забить 1000 голов, но самое важное — совершенствоваться».

«Ты делаешь то, что любишь. Конечно, бывают сложные моменты. Не все так сказочно. К этому надо быть готовым, но именно из-за этих взлетов и падений и целой гаммы эмоций мы и любим этот вид спорта. Сложности делают тебя сильнее и лучше. Потрясающе, когда хватает моральной силы все преодолеть. И я горжусь тем, что уже столько лет играю на высочайшем уровне, с самого юного возраста».