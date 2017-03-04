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Помощник Шевченко отправился в Голландию на игру Зинченко

Андреа Малдера надеется в деле увидеть украинского хавбека в матче против «Роды»

  • 04.03.2017 18:11
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ФФУ. Александр Зинченко
© ФФУ. Александр Зинченко

Один из помощников главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянский специалист Андреа Малдера отбыл в Нидерланды, чтобы лично посетить сегодняшний поединок тамошнего чемпионата ПСВ — Рода, который начнется субботу в 20:45 по киевскому времени.

Тренер, видимо, надеется увидеть в деле украинского футболиста хозяев поля Александра Зинченко. В планах у Малдеры также стоит личное общение с игроком, вне зависимости от того, появится тот на поле или нет.

Источник — zbirna.com

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