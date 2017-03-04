Рома дома уступила Наполи

Перед игрой «Наполи» отставал от «Ромы» на 5 очков в турнирной таблице и, хотя и находился в зоне Лиги чемпионов, еще ничего себе не гарантировал. Столичную же команду вполне устраивала ничья, что и продемонстрировали футболисты. «Рома» не понеслась вперед, предпочитая контролировать мяч в середине поля. Такая тактика себя оправдывала только до 26-й минуты. А затем случился заброс Марека Хамшика в штрафную — и Дрис Мертенс, действовавший на острие атак «Наполи», элегантно перебросил выскочившего из ворот Войцеха Щесны. Гол он отметил своеобразно:

Вскоре бельгиец снова забил после выхода один на один, однако арбитр перед этим зафиксировал фол с его стороны. Спорное решение — Мертенс на бегу столкнулся с Федерико Фацио, который упал, тогда как бельгиец сумел устоять на ногах. «Рома» же, по большому счету, в первом тайме так ничего и не создала.





Unreal from Reina in stoppage time #RomaNapoli pic.twitter.com/QRc0dRGla6 — Serie A English (@SerieA_English) March 4, 2017



На угловой в чужую штрафную прибежал и Щесны, однако «Наполи» выстоял. 2:1 — неаполитанцы подобрались к «Роме» на расстояние двух очков и всерьез нацелились на 2-е место, которое напрямую выведет команду в группу Лиги чемпионов. Второй тайм начался под проливным дождем, но вскоре ушат холодной воды на головы хозяев вылил и Мертенс. На этот раз бельгиец откликнулся на идеальную передачу Лоренцо Инсинье и с полутора метров вколотил мяч в ворота. 2:0 — и «Наполи» принялся тянуть время всеми доступными методами. Вплоть до того, что наставник команды Маурицио Сарри едва не выскочил на поле, за что и был удален со скамейки. Римляне пошли вперед большими силами, и вскоре Мохамед Салах мог сократить разницу в счете, но после его удара мяч угодил в штангу. Тем не менее, «Рома» продолжала атаковать, «Наполи» прижался к воротам — и таки пропустил. Диего Перотти по флангу ворвался в штрафную и от линии ворот выкатил пас в центр штрафной, а Кевин Строотман в касание нанес «бильярдный» удар под штангу. Шла 89-я минута, арбитр добавил еще 5, и шансы у римлян были. На 4-й компенсированной минуте вратарь гостей Пепе Рейна невероятным образом среагировал на мяч, который после рикошета летел в ворота. Испанец был уже в полете, но сумел ладонью перевести сферу в перекладину:На угловой в чужую штрафную прибежал и Щесны, однако «Наполи» выстоял. 2:1 — неаполитанцы подобрались к «Роме» на расстояние двух очков и всерьез нацелились на 2-е место, которое напрямую выведет команду в группу Лиги чемпионов.



«Рома» - «Наполи» - 1:2

Кевин Строотман, 89 - Дрис Мертенс, 26, 50

«Рома»: Войцех Щесны, Антонио Рюдигер, Федерико Фацио (Бруно Перес, '53), Жуан Жезус, Константинос Манолас, Диего Перотти, Кевин Строотман, Даниэле Де Росси (Леандро Паредес, '79), Раджа Найнгголан (Мохамед Салах, '53), Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко

«Наполи»: Хосе Рейна, Калиду Кулибали, Рауль Альбиоль, Фаузи Гулам, Элсейд Хюсай, Жоржиньо Фрелло (Амаду Диавара, '66), Марко Рог, Дрис Мертенс (Петр Зелински, '74), Марек Хамшик (Аркадиуш Милик, '79), Лоренцо Инсинье, Хосе-Мария Кальехон

Константинос Манолас, 45. Даниэле Де Росси, 65. Диего Перотти, 90+4. - Марко Рог, 17. Фаузи Гулам, 83.