Чемпионат России. 18-й тур
ЦСКА – «Зенит» – 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Щенников (Тошич, 90), Васин, Дзагоев, Вернблум, Головин, Ионов (Витиньо, 68), Фернандес, Оланаре (Натхо, 74).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Анюков (Шатов, 83), Данни (Молло, 82), Жирков, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба.
Предупреждения: Головин (29), Березуцкий (36), Вернблум (65), Гарсия (65), Жирков (90)
Удаление: Вернблум (70)
Источник — Sport.ua
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