Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЦСКА и Зенит сыграли вничью

Голов команды так и не забили, несмотря на то, что москвичи заканчивали матч в меньшинстве

  • 04.03.2017 17:50
  • 641 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК ЦСКА Москва
© ФК ЦСКА Москва

Чемпионат России. 18-й тур

ЦСКА – «Зенит» – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Щенников (Тошич, 90), Васин, Дзагоев, Вернблум, Головин, Ионов (Витиньо, 68), Фернандес, Оланаре (Натхо, 74).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Анюков (Шатов, 83), Данни (Молло, 82), Жирков, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба.
Предупреждения: Головин (29), Березуцкий (36), Вернблум (65), Гарсия (65), Жирков (90)
Удаление: Вернблум (70)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.