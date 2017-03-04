ВЕНГЛИНСКИЙ: «Характер у Хачериди не сахар, но с ним нужен компромисс»

До матча отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина остается менее трех недель, потому и все разговоры, касающиеся клубного футбола, так или иначе сводятся в итоге к теме национальной сборной. Что красноречиво подтвердила беседа с экс-нападающим сине-желтых Олегом Венглинским.

— Олег Николаевич, в первом весеннем туре результативностью отметилась Александрия, которая при определенном стечении обстоятельств в ближайший уик-энд может впервые подняться на третье место…

— Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что в борьбе за бронзовые медали я отдаю предпочтение как раз Александрии. И не потому, что подопечные Владимира Шарана забили шесть мячей беспомощной Волыни. Хозяева мне понравились своим зарядом на игру и работоспособностью, коллектив потихоньку прибавляет, у них классно поставлена командная игра. Видно, что наставник горожан во время зимней паузы проделал качественную работу. Кроме Яремчука, игравшего на правах аренды, клуб сохранил всех футболистов, а это несомненный плюс.

— Есть ли в Александрии претенденты на попадание в сборную Украины?

— Да, я отметил коллективные действия, но у горожан есть исполнитель, который, в частности, беготню, хорошую физическую готовность команды превращает в футбол, связывая все воедино. Речь идет о Василии Грицуке. Атакующий полузащитник заметно прибавил в последнее время, он прекрасно видит поле, может дирижировать командными действиями. Правда, одно дело — проявлять себя в Александрии, и совсем другое — в национальной сборной. Здесь вопрос!

Уверен, если стабильно будет отличаться результативностью Кулиш, то вызов в главную команду страны никуда не денется и от него. А еще очень важно в плане становления боеспособной единицы, как Александрия проявит себя в еврокубках, если, конечно, туда пробьется.

Гвидетти — это всего 50 процентов Манджукича

— А теперешние футболисты сборной чем вам запомнились по первым весенним матчам?

— Скажу так: есть опасения по защитной линии. Почему? Потому что за хорватов играет Марио Манджукич — мощный, габаритный нападающий таранного типа, штампующий голы с завидной регулярностью. А поединок Шахтера с Сельтой как раз и показал проблемы в центральной зоне обороны. В составе испанцев выступал Йон Гвидетти, а это всего 50 процентов от Манджукича. Тем не менее швед продавливал Ракицкого и Ордеца и в конце концов сделал игру.

Поэтому в данной ситуации нашей сборной необходим свой великан. В интересах Динамо, а тем более национальной команды с Хачериди нужно найти компромисс. Я работал под руководством мэтров отечественного тренерского цеха, таких, как Валерий Лобановский, Евгений Кучеревский, видел, как это делал Мирон Маркевич. Так вот, они во главу угла всегда ставили футбольные качества исполнителя, в интересах команды всегда находили компромисс.

Как защитник высокого класса Хачериди не вызывает никаких сомнений. На мой взгляд, это лучший в Украине игрок по отборам. Из последнего мне на память приходит игра Динамо в Неаполе, когда четверка атакующих футболистов Наполи в лице Инсинье, Кальехона, Хамшика и Мертенса, которая способна за пять минут раздеть любую защиту Серии А, ничего не смогла поделать с динамовским беком. Что они ни предпринимали, Хачериди выиграл эту борьбу. Да, у Жени характер не сахар. Но опять же — в сложившихся обстоятельствах необходимо руководствоваться футбольными качествами динамовского защитника. Я понимаю, что закрутка с Хачериди непростая, но из-за этой ситуации может пострадать главная команда страны. Конечно, и Жене необходимо проявить футбольную мудрость, поскольку он уже не мальчик. Но в любом случае нужно, чтобы две стороны пошли навстречу друг другу.

— Разные мнения приходится слышать о смещении 22-го тура, дабы у сборной было немного больше времени для подготовки к поединку с Хорватией.

— Я никогда не работал на столь высоком уровне, поэтому судить сложно. Будь воля наставников, они бы по месяцу готовились к официальному матчу. Но вот в том-то и дело, что приводить коллектив в порядок перед важным сражением приходится в максимально короткие сроки, в этом и заключается класс тренера. Конечно, если получается, то нужно идти навстречу команде номер один. Но в противном случае отчаиваться тоже не стоит, ведь так играют все.

На бумаге фавориты — хорваты, но футбол непредсказуем…

— Еще одна животрепещущая тема — это натурализация Марлоса и Бланко-Лещука.

— В этом нет ничего плохого, но предпринимать подобные действия можно в том случае, если футболист сам хочет выступать за сборную, и при этом он обязан быть на две головы выше украинца, претендующего на такую же позицию. К примеру, таких, как Марлос, можно и нужно приглашать в национальную команду, поскольку мы прекрасно знаем возможности этого полузащитника.

А что касается Бланко-Лещука, то я не понимаю, почему вокруг него столько шума. Рано ему предлагать менять гражданство. Не думаю, что на сегодняшний день нападающий Шахтера сильнее того же Селезнева. Я, к примеру, не вижу в аргентинце такого потенциала, чтобы он, как я говорил выше, превосходил отечественных форвардов на две головы.

— В любом случае, против хорватов нам придется играть без Марлоса и Бланко-Лещука. Выстоим?

— Тяжело делать прогноз на такой поединок. Большинство козырей — у клетчатых. Они — лидеры отборочной группы, играют дома, все ведущие футболисты выступают в лучших клубах Европы, команда пребывает на ходу. Чего нельзя сказать о сборной Украины, игроки которой только просыпаются после зимнего перерыва. Практически у всех отечественных легионеров мало игровой практики.

Так что на бумаге предпочтительнее, конечно, шансы хорватов. Но весь интерес в том, что футбол непредсказуем. Поэтому, если у наших ребят получится продемонстрировать все лучшие качества, показать идеальные коллективные действия, то поверьте — клетчатые могут оказаться далеко не фаворитами. Но как все это воплотится в жизнь, во многом будет зависеть от искусства главного тренера, Андрея Шевченко, который, по моему мнению, в своих интервью излучает уверенность, а все потому, что человек прошел европейскую футбольную школу, и это сейчас помогает ему в трудных ситуациях. Подобное вселяет оптимизм в сердца украинских болельщиков. При этом Андрей Николаевич окружил себя сильными подсказчиками в лице своих помощников. Хотя видно, что в самых трудных ситуациях наставник полагается на свою интуицию. В общем, я жду этой встречи с оптимизмом.

— Тем не менее мы не можем исключать поражения на Максимире?

— И все равно я уверен, что шансы на первое место сборной потеряны не будут. В нашей отборочной группе четыре приблизительно равных соперника, поэтому потери очков избежать не удастся никому. Правда, кому-то терять их можно больше, а кому-то это будет запрещено.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК