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Кайрат завоевал Суперкубок Казахстана

Команда Кахабера Цхададзе одолела «Астану» со счетом 2:0

  • 04.03.2017 17:16
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ФК Кайрат
© ФК Кайрат

«Кайрат» во второй раз завоевал Суперкубок Казахстана, обыграв «Астану» с результатом 2:0.

В прошлом сезоне «Астана» сделала «золотой дубль», выиграв чемпионат и забрав у «Кайрата» национальный кубок. Алматинцы проиграли финал на своем поле, поэтому в игре за суперкубок, которая вновь проходила в Алматы, подопечные Кахабера Цхададзе были полны решимости взять реванш.

«Астана» начала матч чуть активнее, но ближе к середине первого тайма «Кайрат» перехватил инициативу. Особенно активными выглядели фланги, где действовали Андрей Аршавин и бразилец Исаэль, которые и нанесли два самых опасных удара до перерыва.

Развязка же случилась только в эндшпиле. За 15 минут до конца основного времени голом отметился испанский защитник Сесар Арсо, замкнувший навес Бауржана Исламхана. Окончательный результат установил Исламбек Куат, вышедший на рандеву с Ненадом Эричем после передачи экс-игрока «Анжи» Иво Иличевича. Бурно празднуя свой гол, Куат тут же был удален с поля за вторую желтую карточку, но на исходе поединка это уже не отразилось.

«Во втором тайме мы начали играть в свой футбол, который показывали на тренировках и сборах, - сказал после матча Цхададзе. - Несмотря на мощь «Астаны», мы не дали им создавать моменты в первые 15 минут, а потом уже сами начали контролировать игру. В целом моя команда сегодня отработала очень здорово».

Источник — УЕФА

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