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Динамо Киев - Олимпик Д 19:26 — dknedounbas На всех почти ветках я заблокирован, т.к. пишу из России ("Решением... РФ... сайт заблокиров... 19:25 — Am-Shegar Шахта на последних минутах забивала считаные разы, а Динамо в каждом Чемпионате по 5-6 раз.

Ливерпуль - Арсенал 19:23 — FANSHAKHTARCOM Ну поглядим, должно быть очень интересно