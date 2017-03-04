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27-й тур
Ман Юнайтед
1:1
Борнмут
04.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Борнмут — 1:1. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

  • 04.03.2017 18:35
  • 159 просмотров
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В поединке 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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