Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антонио КОНТЕ: «В этот раз мы хотим взять три очка»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от поединка с «Вест Хэмом»

  • 04.03.2017 16:56
  • 98 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте ожидает еще одно сложное дерби, когда «Челси» отправимся в гости к «Вест Хэму» в понедельник, но итальянец уверен, что его команда может одержать важную победу на «Лондон Стэдиум».

«Синие» подходят к матчу в отличной форме, проиграв в АПЛ с сентября лишь раз, и они могут укрепить свои позиции на первой строчке таблицы.

Когда команды встречались в первый день сезона, это был первый матч Конте у руля «Челси». Тогда «синие» набрали три очка благодаря победному голу Диего Косты на последних минутах. Однако позже «Челси» приезжал на «Лондон Стэдиум» в Кубке Лиги, и тогда дальше прошли «молотки», победив 2:1.

Конте надеется, что в этот раз его ребята сыграют лучше.

«Я надеюсь, потому что тот результат был нам неприятен, и мы хотим в этот раз набрать три очка».

«Матч будет сложным. Мы все знаем, что дерби не бывают простыми, но мы готовимся к игре, чтобы выложиться полностью и не терять концентрации».

«Конечно, матч будет сложным, и мы уже будем знать результаты других клубов, так что давление будет либо позитивным, либо негативным. Но мы готовы к матчу, и постараемся сыграть лучше, чем в прошлый раз».

«Вест Хэм» надеется, что в строй вернется Энди Кэрролл, чтобы возглавить их линию нападения, но Конте считает, что у них на всех позициях есть опасные игроки.

«Энди Кэрролл — отличный футболист, он физически очень силен, и мы должны его внимательно опекать. Но мы должны следить и за другими игроками «Вест Хэма», потому что они  обыграли нас в Кубке Лиги».

«Мы готовим разные способы, как справиться с сильными сторонами нашего противника, но нам важно играть в свой футбол, проповедовать свою философию, пытаться забивать, хорошо обороняться и играть напористо».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.