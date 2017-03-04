Антонио КОНТЕ: «В этот раз мы хотим взять три очка»

Антонио Конте ожидает еще одно сложное дерби, когда «Челси» отправимся в гости к «Вест Хэму» в понедельник, но итальянец уверен, что его команда может одержать важную победу на «Лондон Стэдиум».

«Синие» подходят к матчу в отличной форме, проиграв в АПЛ с сентября лишь раз, и они могут укрепить свои позиции на первой строчке таблицы.

Когда команды встречались в первый день сезона, это был первый матч Конте у руля «Челси». Тогда «синие» набрали три очка благодаря победному голу Диего Косты на последних минутах. Однако позже «Челси» приезжал на «Лондон Стэдиум» в Кубке Лиги, и тогда дальше прошли «молотки», победив 2:1.

Конте надеется, что в этот раз его ребята сыграют лучше.

«Я надеюсь, потому что тот результат был нам неприятен, и мы хотим в этот раз набрать три очка».

«Матч будет сложным. Мы все знаем, что дерби не бывают простыми, но мы готовимся к игре, чтобы выложиться полностью и не терять концентрации».

«Конечно, матч будет сложным, и мы уже будем знать результаты других клубов, так что давление будет либо позитивным, либо негативным. Но мы готовы к матчу, и постараемся сыграть лучше, чем в прошлый раз».

«Вест Хэм» надеется, что в строй вернется Энди Кэрролл, чтобы возглавить их линию нападения, но Конте считает, что у них на всех позициях есть опасные игроки.

«Энди Кэрролл — отличный футболист, он физически очень силен, и мы должны его внимательно опекать. Но мы должны следить и за другими игроками «Вест Хэма», потому что они обыграли нас в Кубке Лиги».

«Мы готовим разные способы, как справиться с сильными сторонами нашего противника, но нам важно играть в свой футбол, проповедовать свою философию, пытаться забивать, хорошо обороняться и играть напористо».