БАТИСТА: «Шина каждый день по часу учит украинский язык»

Алвес дос Сантос Рожеріо, або просто Шина, став наразі останнім новачком «Карпат» за час зимової перерви. Про цього 20-річного бразильського хлопця відомо мало, адже на серйозному рівні він не грав. Однак, це не означає, що Шина не розкриється і не повторить успіхів Батісти – колишнього бомбардира «Карпат», а тепер його офіційного представника.

– Про Шину відомо не багато. Розкажи, чому ти вирішив саме його запропонувати «Карпатам»?

– Не секрет, що «Карпати» для мене дуже близькі. Останні роки я провів удома, в Бразилії, але не припиняв стежити за командою, дивився матчі. Скажу чесно, що десь три роки тому я почав готувати Шину до переїзду в Європу, в «Карпати». Ще тоді я побачив у ньому перспективу і подумав, що він зможе допомогти львівській команді.

– Шина є вихованцем якогось клубу?

– У Бразилії дуже багато футбольних шкіл. Одна з таких знаходиться під опікою кількох футболістів. У нашому випадку, школу, де навчався Шина, опікають крім мене Клебер, мініфутболіст Фалькао, а також Кафу та Денілсон. Думаю, українські уболівальники добре знають ці імена. Звичайно, у школі є багато талановитої молоді і ми всі з ними працюємо. Хлопці грають за юнацькі та молодіжні збірні, отримують запрошення від більш відомих клубів. До речі, Шину також запрошували, у нього вистачало пропозицій, але я наполягав на тому, щоб він продовжив навчання і спробував себе саме в «Карпатах».

– Що ти розказував йому про «Карпати»?

– Насамперед, те, що я провів тут дуже хороші і пам’ятні роки. Звичайно, розповідав про фанатів, говорив, що вони найкращі в Україні. Матч в Одесі це довів – скільки ж їх приїхало підтримати свою команду! Про Львів розповідав, що він дуже красивий. Шина вже знав, куди їде, я показував йому відео своїх голів та матчів команди. Сподіваюся, це йому допоможе краще зрозуміти середовище, в яке він потрапив.

– Що для нього тут найважче?

– Кожному іноземцю важко в новій команді. Але Шина щодня по годині займається із перекладачем, вчить українську мову. Без мови він не зможе повноцінно себе проявити. Для нього головне – отримувати ігровий час, а мова йому в цьому допоможе.

– Яка у Шини рідна позиція?

– Він універсальний гравець. Сьогоднішній футбол не сприймає гравців однієї позиції. Кожен гравець мусить вільно себе почувати на двох-трьох точках. Шина досить непогано виглядає на позиції під нападником, але якщо говорити про найкомфортніше місце на полі – то це лівий форвард. Але, я йому про це постійно говорю, що грати треба там, де скаже тренер.

– Яка твоя роль в історії з Шиною?

– Я перебуваю з ним постійно, але вже намагаюся робити так, щоб він сам їздив на тренування, щоб він більше перебував із командою, а менше зі мною. Чому? Ну ми ж з ним португальською говоримо, а він мусить якомога швидше вивчити українську. Я радію з того, що команда його дуже позитивно прийняла. Тепер він може на повну силу себе показати.

– Коли ми зможемо побачити Шину на полі?

– Тільки тоді, коли тренер вирішить, що він заслуговує цього. Я йому сказав, щоб він був готовим до будь-якої ситуації, він має бути готовим постійно і завжди. На зборах в один день, коли «Карпати» грали два матчі, Шина відіграв 150 хвилин. Постійна готовність стане запорукою його успіху. Він це дуже добре розуміє.