Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БАТИСТА: «Шина каждый день по часу учит украинский язык»

Представитель новичка «Карпат» рассказал о своем подопечном

  • 04.03.2017 16:42
  • 504 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Шина
© ФК Карпаты. Шина

Алвес дос Сантос Рожеріо, або просто Шина, став наразі останнім новачком «Карпат» за час зимової перерви. Про цього 20-річного бразильського хлопця відомо мало, адже на серйозному рівні він не грав. Однак, це не означає, що Шина не розкриється і не повторить успіхів Батісти – колишнього бомбардира «Карпат», а тепер його офіційного представника.

– Про Шину відомо не багато. Розкажи, чому ти вирішив саме його запропонувати «Карпатам»?
– Не секрет, що «Карпати» для мене дуже близькі. Останні роки я провів удома, в Бразилії, але не припиняв стежити за командою, дивився матчі. Скажу чесно, що десь три роки тому я почав готувати Шину до переїзду в Європу, в «Карпати». Ще тоді я побачив у ньому перспективу і подумав, що він зможе допомогти львівській команді.

– Шина є вихованцем якогось клубу?
– У Бразилії дуже багато футбольних шкіл. Одна з таких знаходиться під опікою кількох футболістів. У нашому випадку, школу, де навчався Шина, опікають крім мене Клебер, мініфутболіст Фалькао, а також Кафу та Денілсон. Думаю, українські уболівальники добре знають ці імена. Звичайно, у школі є багато талановитої молоді і ми всі з ними працюємо. Хлопці грають за юнацькі та молодіжні збірні, отримують запрошення від більш відомих клубів. До речі, Шину також запрошували, у нього вистачало пропозицій, але я наполягав на тому, щоб він продовжив навчання і спробував себе саме в «Карпатах».

– Що ти розказував йому про «Карпати»?
– Насамперед, те, що я провів тут дуже хороші і пам’ятні роки. Звичайно, розповідав про фанатів, говорив, що вони найкращі в Україні. Матч в Одесі це довів – скільки ж їх приїхало підтримати свою команду! Про Львів розповідав, що він дуже красивий. Шина вже знав, куди їде, я показував йому відео своїх голів та матчів команди. Сподіваюся, це йому допоможе краще зрозуміти середовище, в яке він потрапив.

– Що для нього тут найважче?
– Кожному іноземцю важко в новій команді. Але Шина щодня по годині займається із перекладачем, вчить українську мову. Без мови він не зможе повноцінно себе проявити. Для нього головне – отримувати ігровий час, а мова йому в цьому допоможе.

– Яка у Шини рідна позиція?
– Він універсальний гравець. Сьогоднішній футбол не сприймає гравців однієї позиції. Кожен гравець мусить вільно себе почувати на двох-трьох точках. Шина досить непогано виглядає на позиції під нападником, але якщо говорити про найкомфортніше місце на полі – то це лівий форвард. Але, я йому про це постійно говорю, що грати треба там, де скаже тренер.

– Яка твоя роль в історії з Шиною?
– Я перебуваю з ним постійно, але вже намагаюся робити так, щоб він сам їздив на тренування, щоб він більше перебував із командою, а менше зі мною. Чому? Ну ми ж з ним португальською говоримо, а він мусить якомога швидше вивчити українську. Я радію з того, що команда його дуже позитивно прийняла. Тепер він може на повну силу себе показати.

– Коли ми зможемо побачити Шину на полі?
– Тільки тоді, коли тренер вирішить, що він заслуговує цього. Я йому сказав, щоб він був готовим до будь-якої ситуації, він має бути готовим постійно і завжди. На зборах в один день, коли «Карпати» грали два матчі, Шина відіграв 150 хвилин. Постійна готовність стане запорукою його успіху. Він це дуже добре розуміє.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.