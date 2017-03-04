Александр БАБИЧ: «Бились до конца, но не смогли выиграть»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Начну с не совсем приятного. Буквально перед игрой мы узнали о смерти одного из лидеров нашего фанатского движения Миши Интера. Поэтмоу мы играли и за тех людей, которые вложили душу в «Черноморец». Бились до конца, но не смогли выиграть. Приношу соболезнования семье, близким этого человека, который стоял у основания нашего фан-движения.



Игру мы начали не совсем так, как договаривались. Отдали инициативу, но контратаки не получались. Первый тайм меня категорически не устраивал. Мы не воспользовались двумя-тремя контратакующими действия и пропустили гол, можно сказать, со стандартного положения — с аута. Нас развернули, и из опорной зоны попали в створ ворот. После этого «Днепр» отдал инициативу, но мы очень медленно работали с мячом, медленно принимали решения и никак не могли вскрыть соперника. В перерыве была корректировка, и мы начали играть агрессивнее. В чем-то упростили игру, понимая, что соперник не сможет весь матч выдержать такую работу без мяча. И добились положительного результата. Да, хотелось выиграть, но, если оценивать игру, то она была больше ничейная. Радует, что при любом результате наши ребята проявляют характер. Идем по шагу вверх, и, считаю, сегодняшнее очко поможет нам приблизиться к мечте.

— В вашей команде много перспективных футболистов. Кто, думаете, дорастет до уровня сборной?

— Я верю, что все дорастут. Мне нравится, что ребята слышат меня и правильно воспринимают информацию. Большая группа обучаемых ребят. Сегодня были две молодые команды, и думаю, из них лвоих будет большое количество игроков сборной.

— Вы сказали о мечте «Черноморца». Я так понимаю, что это попадание в шестерку. Сколько, думаете, нужно еще набрать очков для этого?

— У нас сложные игры. Хочется взять шесть очков, и понимаем, что все будет зависеть от нас. Будем смотреть также, как играет соперник. Завтра интересный матч у «Ворсклы» с «Зарей». Нам нужно выходить и зарабатывать свои очки. Надеюсь, что трех очков нам хватит.