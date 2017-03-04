Борнмут в меньшинстве отобрал очки у Манчестер Юнайтед

Чемпионат Англии. 27-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 1:1
Голы: Рохо, 23 – Кинг, 40
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рохо, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Валенсия, Мата, Погба, Кэррик (Феллайни, 70), Марсьяль, Руни (Лингард, 70), Ибрагимович.
«Борнмут»: Боруц, Кук, Дэниэлс, Смит, Мингз (Карджилл, 78), Артер, Серман, Пью (Гослинг, 46), Фрэйзер, Кинг (Градель, 88), Афобе.
Предупреждения: Артер (13), Серман (33), Ибрагимович (39), Кэррик (58), Гослинг (71), Рэшфорд (80).
Удаление: Серман (45)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ибра - дед косой
Руни - легенда, он же памятник, кто его посадит?
Погба - дорогой лох
А остальные вообще не достойны МЮ сегодня
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.