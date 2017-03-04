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Борнмут в меньшинстве отобрал очки у Манчестер Юнайтед

Ибрагимович не забил – «красные дьяволы» сыграли вничью

  • 04.03.2017 16:35
  • 520 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Борнмут
© ФК Борнмут

Чемпионат Англии. 27-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 1:1
Голы: Рохо, 23 – Кинг, 40

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рохо, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Валенсия, Мата, Погба, Кэррик (Феллайни, 70), Марсьяль, Руни (Лингард, 70), Ибрагимович.
«Борнмут»: Боруц, Кук, Дэниэлс, Смит, Мингз (Карджилл, 78), Артер, Серман, Пью (Гослинг, 46), Фрэйзер, Кинг (Градель, 88), Афобе.
Предупреждения: Артер (13), Серман (33), Ибрагимович (39), Кэррик (58), Гослинг (71), Рэшфорд (80).
Удаление: Серман (45)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 04.03.2017 16:40
    0
    Я удивлюсь,если Ибре не дадут дискву.
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    juvemu
    juvemu, 04.03.2017 16:42
    -3
    А я предупреждал, что лучше деньги пробухать, чем Погба купить. А так позорище, проиграть Борнмуту на Олд Трафорд, да еще и в большинстве.
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    icebeer
    online
      icebeer, 04.03.2017 16:43
    0
    juvemu, 04.03.2017 16:42
    А я предупреждал, что лучше деньги пробухать, чем Погба купить. А так позорище, проиграть Борнмуту на Олд Трафорд, да еще и в большинстве.
    Вообще-то ничья )
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    juvemu
    juvemu, 04.03.2017 16:44
    -2
    Маур в удаое
    Ибра - дед косой
    Руни - легенда, он же памятник, кто его посадит?
    Погба - дорогой лох
    А остальные вообще не достойны МЮ сегодня
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    ManUtd
      ManUtd, 04.03.2017 17:11
    0
    Перед матчем в Лиге Европы хотели малой кровью побелить, но Борнмут был против - за что им и респект.
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    ManUtd
      ManUtd, 04.03.2017 17:12
    0
    Автозамена прекращай))) Какой "побелить", конечно же "победить")))
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