Оренбург разбил тульский Арсенал

Чемпионат России. 18-й тур
«Оренбург» – «Арсенал» Тула – 3:0
Голы: Георгиев, 3, 21, с пенальти, Воробьев, 50
«Оренбург»: Кержаков, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Афонин, Григорьев (Попович, 78), Воробьев, Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Дюриш (Лобжанидзе, 85).
«Арсенал» Тула: Габулов, Иванов (Власов, 76), Беляев, Сунзу, Комбаров, Боурчану, Горбатенко, Александров, Вергара (Думбия, 46), Шевченко (Расич, 84), Бурмистров.
Предупреждения: Григорьев (12), Горбатенко (36), Бурмистров (70), Полуяхтов (74)
Источник — Sport.ua
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