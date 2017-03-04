Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Оренбург разбил тульский Арсенал

Хозяева отправили в ворота гостей три безответных мяча

  • 04.03.2017 15:53
  • 106 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Оренбург
© ФК Оренбург

Чемпионат России. 18-й тур

«Оренбург» – «Арсенал» Тула – 3:0
Голы: Георгиев, 3, 21, с пенальти, Воробьев, 50

«Оренбург»: Кержаков, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Афонин, Григорьев (Попович, 78), Воробьев, Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Дюриш (Лобжанидзе, 85).
«Арсенал» Тула: Габулов, Иванов (Власов, 76), Беляев, Сунзу, Комбаров, Боурчану, Горбатенко, Александров, Вергара (Думбия, 46), Шевченко (Расич, 84), Бурмистров.
Предупреждения: Григорьев (12), Горбатенко (36), Бурмистров (70), Полуяхтов (74)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.