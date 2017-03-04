Виктор ГРАЧЕВ: «Не понимаю, зачем эти ребята искалечили свою карьеру»

Віктор Грачов схвалив суворі санкції для фігурантів договірних матчів.

«Я радий, що ці хлопці нарешті отримали те, що заслужили, - сказав Віктор Грачов, - А інакше і бути не могло. Понад одного року посадовці говорили, що в Україні заробляють на тоталізаторах. Якщо довели провину, то треба карати. І не зважати на вік футболіста. Я ніяк не можу збагнути, навіщо ці хлопці скалічили свою кар’єру. Знаєте, я виступав за «Шахтар» і заробляв гроші, які в інших командах називали кишеньковими. Але ми грали у чесний футбол. На відміну від нинішнього покоління. От не розумію, чому вони такі нечесні!»

Аж дванадцять українських футболістів отримали дискваліфікацію за участь в договірних матчах. Термін покарання для цих гравців -- від шести місяців до трьох років.