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Виктор МОЗЕС: «Это лучший футбол, в который я играл за всю карьеру»

Футболист «Челси» считает, что он может забивать еще больше

  • 04.03.2017 15:26
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ФК Челси. Виктор Мозес
© ФК Челси. Виктор Мозес

В понедельник Виктор Мозес может в первый раз сыграть на выезде против клуба, в аренде у которого провел прошлый сезон.

Хотя 26-летнему футболисту не привыкать выходить на поле против бывших товарищей по команде, в этот раз ему предстоит сыграть против клуба, в котором он провел наиболее успешный сезон в аренде в плане количества матчей. Именно этот сезон в аренде способствовал тому, что сейчас он крайне успешно выступает за «Челси».

Тренер «молотков» Славен Билич на этой неделе очень высоко отзывался о Мозесе, и сам игрок ощущает, что предыдущий сезон способствовал стабильности в его выступлениях после переезда с востока на запад Лондона.

«Славен — отличный тренер, он любит свою работу, как и Антонио Конте», — говорит Мозес.

«Вы сами видели, что Конте постоянно говорит с игроками, делает все, чтобы ты выбрал правильную позицию, убеждается, что ты делаешь то, что надо. Очень хорошо иметь такого тренера, это дает тебе уверенность в том, чтобы выйти и проявить себя».

В преддверии матча Билич сказал о Мозесе: «Его потенциал, данные, сила были просто невероятными. Он прекрасно работает с мячом и обладает отличной скоростью, это игрок топ-уровня. Иногда надо подтолкнуть футболиста к тому, чтобы он демонстрировал это каждый день, и он сейчас это делает».

«Сейчас он играет на позиции, которая, по сути, не является для него идеальной – по крайней мере, не была идеальной. И от этого его достижения еще существеннее. Он может гордиться тем, чего добился с начала сезона».

Он также рассказал, что покинувший клуб Димитри Пайет считал, что Мозес был лучшим игроком в «Вест Хэме» в прошлом году. Мозес согласен с Биличем, что он вырос профессионально с тех пор.

«Я считаю, что это лучший футбол, в который я играл за свою карьеру, и то, что я выступаю в таком крупном клубе, как «Челси», делает этот факт еще более значимым», — сказал футболист, продливший свой контракт в начале недели.  

«Я чувствую, что прогрессирую, и я просто хочу продолжать учиться, осваиваться на этой позиции и прибавлять. С каждым матчем я ощущаю себя еще более комфортно и больше верю в себя».

«Я рад, что больше забиваю в этом сезоне, но полагаю, что могу забить еще больше. Моменты будут всегда, и думаю я еще забью».

«Я провел отличный год в «Вест Хэме», у меня все получалось, но теперь для меня главное «Челси», и я полностью сконцентрирован на играх за «синих». Надеюсь, в понедельник мы наберем там три очка».

Хотя Мозес не попал в состав в октябре в Кубке Лиги, он был на матче: на данный момент это его единственный визит на «Лондон Стэдиум». «Синие» отправляются туда через девять дней после последней встречи, и сейчас все внимание сосредоточено на подготовке в Кобхэме.

«Нам важны каждый матч и каждая тренировка, — говорит Мозес. — Мы упорно трудимся, есть у нас пара выходных или нет, и мы много бегаем. Мы будем полностью готовы, в этом сезоне мы все в хорошей форме, и тренер следит за тем, чтобы мы все делали правильно и правильно питались. Нам идут на пользу победы».

Источник — ФК Челси

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