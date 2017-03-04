U-21: Шахтер всухую победил Волынь

Зоре надо смотреть не на передок а на зад свой, а то как бы Александрия в зад не заехала.Ближайши...

Все правильно он сказал и особенно про то, что Блохин "считался". В те времена, конечно...

умник.а скажи.сколько тебе лет.что ты так интересно и глубоко в теме о еще советских чемпионатах?