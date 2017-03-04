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U-21: Шахтер всухую победил Волынь

«Горняки» взяли верх благодаря дублю Бондаря

  • 04.03.2017 15:13
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

В 20-м туре молодежного первенства «Шахтер» встречался с луцкой «Волынью».

«Волынь» U-21 – «Шахтер» U-21 – 0:2
Голы: Бондарь, 45, 85

«Волынь»: Марчук, Шандрук, Марушка, Тракало, Мосиюк, Котюн (Сасовский, 90+1), Сеник (Мельничук, 80), Билич (Бабьяк, 71), Трикош, Никитюк (к), Дмитренко (Миколайчук, 88)
«Шахтер»: Гриценко, Кирюханцев, Бондарь, Качараба, Корниенко (Масалов, 87), А. Зинкевич (Яловенко, 87), Игнатенко, Пихаленок (к) (Сагуткин, 90+3), Глущук, Глагола (Грачев, 90), Арендарук
Предупреждение: Билич (49)

Нереализованный пенальти: Пихаленок (80)

Источник — ФК Шахтер

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