U-21: Шахтер всухую победил Волынь

В 20-м туре молодежного первенства «Шахтер» встречался с луцкой «Волынью».
«Волынь» U-21 – «Шахтер» U-21 – 0:2
Голы: Бондарь, 45, 85
«Волынь»: Марчук, Шандрук, Марушка, Тракало, Мосиюк, Котюн (Сасовский, 90+1), Сеник (Мельничук, 80), Билич (Бабьяк, 71), Трикош, Никитюк (к), Дмитренко (Миколайчук, 88)
«Шахтер»: Гриценко, Кирюханцев, Бондарь, Качараба, Корниенко (Масалов, 87), А. Зинкевич (Яловенко, 87), Игнатенко, Пихаленок (к) (Сагуткин, 90+3), Глущук, Глагола (Грачев, 90), Арендарук
Предупреждение: Билич (49)
Нереализованный пенальти: Пихаленок (80)
Источник — ФК Шахтер
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