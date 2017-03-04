Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Шахтер сильнее Волыни и, несомненно, должен брать верх»

Нападающий «Шахтера» – о предстоящей встрече чемпионата

  • 04.03.2017 14:44
  • 38 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Нападающий «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Украины против «Волыни».

– Мы очень хорошо трудились всю неделю, делали акцент на тактических моментах. Прекрасно понимаем, что впереди важный матч, в котором мы обязаны брать три очка. «Волынь» – физически крепкая команда. Помню поединки против лучан, когда я был еще в составе «Карпат». Нам нужно действовать внимательно с первой до последней минуты. С этим соперником всегда сложно играть. Завтрашняя встреча не станет исключением.

– Весеннюю часть чемпионата «Волынь» начала с крупного поражения 0:6 от «Александрии»…
– Я бы не обращал внимания на этот результат. Все матчи отличаются друг от друга. Это ни в коем случае не должно расслаблять команду. Мы настраиваемся на очень сложный поединок. В том, что он таковым окажется, я не сомневаюсь. 

– Главный тренер лучан Виталий Кварцяный лично присутствовал на матчах «Шахтера» с «Сельтой» и «Ворсклой». Завтра от «Волыни» стоит ждать сюрпризов?
– Посмотрим, как они будут действовать. Мы тоже разбирали их игру. Я знаю одно: «Шахтер» сильнее «Волыни» и, несомненно, должен брать верх. Надеюсь, газон в Луцке хорошего качества. Для нашей техничной команды состояние поля имеет большое значение.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.