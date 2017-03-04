БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Шахтер сильнее Волыни и, несомненно, должен брать верх»

Нападающий «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Украины против «Волыни».
– Мы очень хорошо трудились всю неделю, делали акцент на тактических моментах. Прекрасно понимаем, что впереди важный матч, в котором мы обязаны брать три очка. «Волынь» – физически крепкая команда. Помню поединки против лучан, когда я был еще в составе «Карпат». Нам нужно действовать внимательно с первой до последней минуты. С этим соперником всегда сложно играть. Завтрашняя встреча не станет исключением.
– Весеннюю часть чемпионата «Волынь» начала с крупного поражения 0:6 от «Александрии»…
– Я бы не обращал внимания на этот результат. Все матчи отличаются друг от друга. Это ни в коем случае не должно расслаблять команду. Мы настраиваемся на очень сложный поединок. В том, что он таковым окажется, я не сомневаюсь.
– Главный тренер лучан Виталий Кварцяный лично присутствовал на матчах «Шахтера» с «Сельтой» и «Ворсклой». Завтра от «Волыни» стоит ждать сюрпризов?
– Посмотрим, как они будут действовать. Мы тоже разбирали их игру. Я знаю одно: «Шахтер» сильнее «Волыни» и, несомненно, должен брать верх. Надеюсь, газон в Луцке хорошего качества. Для нашей техничной команды состояние поля имеет большое значение.
Источник — ФК Шахтер
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