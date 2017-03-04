Шахтер продолжает подготовку к матчу с Волынью

Папка на плазме смотрит футбол а на ноуте тебя троллит

Видимо ты упоролся , хотя смотреть кал и сам превратишься в кал мю 1-0 Рохо

тело,ты уж определись а то ты смотришь футбол или "пирожок" *ROF...

Ооо малчык обиделсо , ну перестань иди в папки пирожок возьми, скажи что дядя Юра ...

без обид? как можно на дерево обижаться,

смотрю ты тело можешь только в очко смотреть

Аха братанчик ну перестань метать кал, я просто интересуюсь, до войны я бы с радостью смотрел это...

я смотрю, животина, ты уже умнеешь, быстренько на тварь отзываешься))

долбень с одного,тебе это не понять