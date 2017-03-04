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Шахтер продолжает подготовку к матчу с Волынью

«Горняки» провели последнюю тренировку перед поединком 20-го тура Премьер-лиги Украины

  • 04.03.2017 14:32
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Утром 4 марта «Шахтер» провел последнюю тренировку перед поединком 20-го тура Премьер-лиги Украины против луцкой «Волыни». Большую часть часовой сессии лидеры чемпионата посвятили беговым упражнениям, а в концовке сыграли двусторонку на половине поля и поработали над стандартными положениями.

Поединок 20-го тура национальной Премьер-лиги «Волынь» – «Шахтер» состоится 5 марта в 19:30.

Источник — ФК Шахтер

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