Шахтер продолжает подготовку к матчу с Волынью

Утром 4 марта «Шахтер» провел последнюю тренировку перед поединком 20-го тура Премьер-лиги Украины против луцкой «Волыни». Большую часть часовой сессии лидеры чемпионата посвятили беговым упражнениям, а в концовке сыграли двусторонку на половине поля и поработали над стандартными положениями.
Поединок 20-го тура национальной Премьер-лиги «Волынь» – «Шахтер» состоится 5 марта в 19:30.
Источник — ФК Шахтер
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